Heidi Eichhorn am Saxofon und Matthias Bramauer am Klavier stellten am Samstag ihr neues musikalisches Projekt bei der Jazz Night im KulturKeller zum PeDa vor. Die beiden Waidhofner Musiker kennt man von Bands wie SKEATERS und Futura Social Club. Zu zweit versuchten sie sich aber nun an einem ganz anderen Genre – dem Jazz.

Ihnen geht es dabei darum, Leuten mit ihrer Live-Musik die gleiche Freude zu machen, die sie selbst beim Spielen haben. Gefühlvoll und gut aufeinander abgestimmt, schufen die beiden eine entspannte, lockere Wohlfühl-Atmosphäre. Eichhorn packte für eine Nummer sogar die Blockflöte aus. Für Begeisterung sorgten auch Gastauftritte von Florian Six (Gitarre) und Anna Eichhorn (Gesang).