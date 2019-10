Seit mittlerweile über vier Jahren gibt es in Waidhofen die Initiative „LernNetzWerk“, eine Gruppe Ehrenamtlicher, die Volksschulkindern beim Lernen und Aufgabemachen hilft. Ihr Gründer Norbert Hummer ist überzeugt, dass in der Grundschule am effektivsten geholfen werden kann. „Die Kinder lernen sehr schnell“, sagt Hummer. „Die Erfolge machen sowohl unsere Schüler als auch unsere Helfer stolz.“

Besorgt zeigt sich Hummer jedoch über den steigenden Bedarf an Helfern. Denn naturgemäß ist diese Nachmittagstätigkeit fast nur Pensionisten möglich. „Unsere Leute werden immer älter“, sagt Hummer. „Es ist schwer, neue Helfer zu finden.“ Aus diesem Grund möchte man nun eine neue Idee ausprobieren und so wurde das Projekt „GRETA“ („Genau das Richtige Engagiert Tun für die Allgemeinheit“) ins Leben gerufen.

„Wir checken, ob es Jugendliche aus unseren höheren Schulen gibt, die sich in der Lernbetreuung engagieren wollen“, führt Hummer aus. Vergangene Woche gab es deshalb ein Gespräch mit HTL-Direktor Harald Rebhandl, den Pädagogen Birgit Walterskirchen und Josef Merkinger sowie HTL-Schulsprecher Florian Fasching.

Am Montag folgt ein Treffen mit dem BRG. Hummer ist überzeugt, dass die Jugend sozial engagiert ist und trotz riesigem Stundenplan einige Zeit zum Helfen aufbringen kann. Aber auch ältere Helfer werden gesucht.

Kontakt

Norbert Hummer, ( 0699/1305 1985 (WhatsApp möglich), norbert.hummer@aon.at