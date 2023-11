Jugendservice Ybbstal: Beratungsangebot zu Bildung und Beruf

Jugendliche und junge Erwachsenen bis 25 Jahre können sich im Jugendservice Ybbstal (JUSY) zum Thema Bildung und Beruf persönlich, telefonisch, per E-Mail oder via Zoom unterstützen und beraten lassen.

Das Beratungsangebot ist kostenlos und vertraulich und kann zu den Öffnungszeiten sowohl spontan als auch nach Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden. Hierbei bedienen sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterschiedlichster Methoden, um die Person bestmöglich in ihrem individuellen Prozess unterstützen zu können. Gerade am Beginn der beruflichen bzw. schulischen Orientierung kann es hilfreich sein, sich mit einem Berufsfototest, dem Berufsfindungstrichter oder den Skillcards dieser Thematik anzunähern. Der Fokus liegt dabei immer auf individuellen Stärken, Fähigkeiten und Interessen der Jugendlichen sowie deren Ansichten, Anliegen und Zielen.

Grundsätzlich ist man mit allen Fragen zu Themen betreffend Bildung und Beruf – wie zum Beispiel Lehrberufe, Ausbildungswege, Studienrichtungen, Förderungen, Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt u. v. m. – in der Jugendberatungsstelle richtig.

Alle weiteren Infos sowie Kontaktdaten: www.jusy.at.