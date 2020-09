Nachdem das Sicherheitszentrum, das einst am Standort des Lokalbahnhofs in Kooperation mit der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) geplant gewesen war, Geschichte ist, soll nun ein viel kleiner dimensioniertes Wohnprojekt an dem Standort umgesetzt werden.

Gemeinsam mit der WAV, die dort neben der Stadt noch ein Grundstück besitzt, habe man sich angeschaut, was sinnvoll sei, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir hier Junges Wohnen umsetzen möchten.“ So sollen beim Lokalbahnhof nun Wohnungen mit rund 60 Quadratmetern mit einer leistbaren Miete und einem geringen Finanzierungssanteil geschaffen werden. Voraussetzung für ein Mietverhältnis ist, dass pro Wohnung einer der Mieter unter 35 Jahre alt ist. Mit der WAV gebe es bereits ein Übereinkommen über ein derartiges Projekt beim Lokalbahnhof, sagt Krammer.

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr freut das Engagement der Stadt in Sachen Junges Wohnen. „Leistbares Wohnen ist ganz wichtig. Da haben wir einen ähnlichen Zugang“, sagt Bahr. Handlungsbedarf sieht er allerdings bei den Gemeindewohnungen. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Gemeindewohnungen wieder auf den Stand bringen. Man sollte überlegen, das Geld, das wir aus der Gemeindemilliarde bekommen, für die Renovierung und Ökologisierung unserer Gemeindewohnungen zu verwenden.“

Bürgermeister Werner Krammer winkt ab: „Dieses Geld brauchen wir, um die Löcher im Budget, die sich durch Corona ergeben haben, zu stopfen, damit wir unsere geplanten Projekte umsetzen können.“

Ebenfalls beim Lokalbahnhof bekommt der Club 598 ein Grundstück, wo die Bahnfreunde eine Schauwerkstätte errichten können. Auch ein Schauraum ist angedacht.