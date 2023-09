Kabarett: Best of Scherzanrufe mit dem Ö3 Callboy im Plenkersaal

Seine Anrufe spiegeln seit 20 Jahren satirisch unsere Gesellschaft wider – Gernot Kulis alias der „Ö3 Callboy“. Zum Radio-Jubiläum bedankt sich der Kabarettist mit einer Liveshow bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken. Er erzählt von den besten Ö3-Callboy-Anrufen, Insider Storys, prominenten Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtem.

Am Mittwoch, 4. Oktober, um 20 Uhr gastiert der Stand-up-Comedian mit seinem Programm „HOLD THE LINE – Best of 20 Jahre Ö3 Callboy“ im Plenkersaal Waidhofen. Karten sind im Rathaus Waidhofen/Ybbs und auf oeticket.com erhältlich.