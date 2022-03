Kammerorchester: Von Mozart über Batik bis zu Filmmusik

Die Frühjahrskonzerte des Waidhofner Kammerorchesters stehen genauso vor der Tür wie der Frühling selbst. „Batik – Mozart – Filmmusik“ lautet der Titel der Konzerte unter der Leitung von Wolfgang Sobotka, die am Samstag, 2. April, 19.30 Uhr, in der Turnhalle Weyer und am Sonntag, 3. April, 11 Uhr, im Schlosscenter Waidhofen über die Bühne gehen.

Im ersten Konzertteil sind die beiden Klavier-Solisten Yoko und Roland Batik zu bestaunen und belauschen. Sie spielen zum einen das Konzert in Es-Dur für zwei Klaviere und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Eigenkomposition von Roland Batik „New Impressions for Two Pianos and Orchestra“.

Der zweite Konzertteil ist wunderbaren Klängen aus der internationalen Filmwelt gewidmet, wobei ein Top-Komponist den anderen jagt: Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone und viele mehr. Musik aus Filmhits wie „Star Wars“, „James Bond“, „Pirates Of The Caribbean – Fluch der Karibik“, „The Rock – Fels der Entscheidung“, um nur einige zu nennen, werden die Konzertbesucher in die orchestrale Welt von Hollywood entführen.

Kartenvorverkauf: Bürgerservice des Waidhofner Rathauses, www.oeticket.com und bei allen Ö-Ticket-Vertriebsstellen. Konzert Weyer: Eventzen trum unter 07355/6255.

