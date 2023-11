Katholische Frauenbewegung Windhag: Kerzen für den guten Zweck

Rund 1,6 Millionen Kerzen wurden in den letzten 50 Jahren von Frauen der Katholischen Frauenbewegung verziert und verkauft, um Frauenprojekte weltweit zu unterstützen. Hilfe zur Selbsthilfe und nachhaltige Bildungsmöglichkeiten bewirken eine grundlegende Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen und ihren Familien. Die Windhager kfb-Frauen haben sich auch heuer wieder an dieser Aktion beteiligt und diese Kerzen für die Weihnachtszeit gestaltet. Die Aktion 2023 steht unter dem Motto „Aufatmen und Jubeln“, der Erlös aus dem Kerzenverkauf kommt wieder den Benachteiligten der Gesellschaft zugute.

Ein Stück Geborgenheit in Form eines Packerls

Des Weiteren haben sich die Frauen auch an der Weihnachtspackerlaktion beteiligt. Damit sollen jene Menschen beschenkt werden, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Familien sein können. Die Pakete werden an die Justizanstalt Krems-Stein, die Emmausgemeinschaft (Frauenwohngruppe, Kalvarienberg) sowie die Justizanstalt St. Pölten verteilt, um so den Menschen ein Stück Geborgenheit zu vermitteln.