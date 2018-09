„Worauf warten, die Dinge neu zu ordnen?“ – so lautete der Leitspruch der Grundsatzrede des damaligen Bundeskanzlers Christian Kern bei der Vorstellung seines „Plans A“ im Jänner 2017 in Wels. In diesem „Plan A“ befanden sich ambitionierte Ziele wie 200.000 neue Arbeitsplätze bis 2020, künftige Vollbeschäftigung oder auch die Einführung eines Mindestlohns.

Nach den Nationalratswahlen im vergangenen Oktober musste Kern mit der SPÖ in die Opposition wechseln. Inwiefern er seine Visionen in seiner neuen Rolle als Oppositionsführer weiterleben lassen will, wird der ehemalige Bundeskanzler am Montag, 17. September, beim Auftakt der diesjährigen „Wirtschaft 2050“-Vortragsreihe im Plenkersaal vorstellen. Außerdem wird er erläutern, welches „Rezept“ er für das richtige für eine gesunde österreichische Wirtschaft hält.

Und dabei bringt Kern einige Erfahrungen im Bereich der Wirtschaft in den Plenkersaal mit: Vor seiner Zeit als Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender konnte er als Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Bundesbahnen und im Konzernvorstand des Energieversorgers Verbund Expertise in der Ökonomie sammeln. Auch im Journalismusbereich war der Spitzenpolitiker bereits tätig.