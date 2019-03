620 Studierende in drei Jahren – auf diese Erfolgsgeschichte kann das KinderUNIversum in Waidhofen mittlerweile zurückblicken. Was im Juni 2016 als Pilotprojekt startete, hat sich mittlerweile zu einem fixen Programmpunkt im Waidhofner Sommer-Veranstaltungskalender etabliert.

An mehreren Tagen können Fünf- bis 14-Jährige an der Kinderuni ihre Neugier in den vier Forschungsbereichen „Technik & Handwerk“, „Architektur & Geschichte“, „Natur & Umwelt“ sowie „Kunst & Kultur“ befriedigen und Wissenswertes, Unbekanntes und Interessantes in verschiedenen Lehrveranstaltungen entdecken und erforschen. Rund 190 Vorlesungen, Seminare, Workshops und Exkursionen fanden in den letzten drei Jahren statt, heuer wird diese Zahl noch um viele weitere Kurse erhöht. „Das Team des KinderUNIversums möchte junge Menschen neugierig auf ihnen noch unbekannte Dinge machen, ihnen unterschiedliche Wissensgebiete vorstellen und ihr Interesse für ein Leben voller Möglichkeiten wecken“, sagt Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer.

„An der Kinderuni werden Mut, Toleranz und Solidarität gelebt und Individualität gefördert. Genau das wünsche ich mir für unsere gesamte Gesellschaft.“Stadtchef Werner Krammer

Die Kinderuni wird heuer von 2. bis 4. Juli abgehalten. Obwohl heuer, in ihrem vierten Bestandsjahr, die LEADER-Förderung ausgelaufen ist, konnte die Uni dank zahlreicher regionaler Unterstützer dennoch wieder auf die Beine gestellt werden. Generalsponsor ist die voestalpine Precision Strip GmbH. „Das KinderUNIversum leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dass Kinder jede Menge über ein breites Spektrum an Themen und Bereichen erfahren und lernen – und dies in spielerischer Art und Weise, mit viel Spaß und Freude“, meint CEO Richard Langwieser.

Durch das Auslaufen der Förderperiode mussten jedoch auch die Inskriptionsgebühren erhöht werden. „Wir bitten hierfür um Verständnis bei den Eltern“, sagt das Projektteam.

Neben der Musik- und Kunstschule Waidhofen konnte heuer auch die städtische Volkshochschule (VHS) als Kooperationspartner ins Boot geholt werden. „Wir sind zwar eine Erwachsenenbildungseinrichtung, aber ein Projekt zu unterstützen, das den Forschergeist von Kindern anspricht, ist ganz in unserem Sinne. Es legt den Grundstein für aufgeschlossene, an Bildung und Neuem interessierte Erwachsene, für die ein lebenslanges Lernen eine Selbstverständlichkeit darstellt“, sagt die neue Unirektorin, VHS-Leiterin Gabriele Hofleitner. Träger des Projekts ist auch heuer wieder die Stadt Waidhofen.

Die Hauptuni ist auch heuer im Schloss Rothschild untergebracht, die Forschung wird aber wie immer auf das gesamte Stadtzentrum ausgedehnt. Exkursionen führen außerdem zu Firmen bzw. in die Natur um die Stadt. Unterrichtet werden die Kinder sowohl von Dozenten aus dem universitären Bereich als auch von überregionalen und regionalen Experten und Fachleuten.

„Dank der interdisziplinären Angebote entdecken Kinder und Jugendliche im KinderUNIversum so manch neue Leidenschaft und ungeahnte Talente“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Dort werden Mut, Toleranz und Solidarität gelebt, Individualität nicht nur zugelassen, sondern gefördert. Genau dies wünsche ich mir für unsere ganze Gesellschaft.“