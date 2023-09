Klangraum im Herbst bringt „Schauerliche Geschichten“

Der Herbst kündigt sich heuer erneut nicht nur durch das Wetter, sondern auch in Form der Klangraum-Konzerte an. Und diesmal wird es der Jahreszeit entsprechend schaurig-schön. Unter dem Motto „Schauerliche Geschichten“ hat Intendant Thomas Bieber für Kulturinteressierte der Region ein spannendes Programm zusammengestellt, das vom Teufelspakt bis zur „schönen Leich“ reicht.

Den Auftakt geben am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr im Kristallsaal des Rothschildschlosses Violinist Benjamin Herzl und Pianist Ingmar Lazar mit „Paganini – Der Pakt mit dem Teufel“. Chris Pichler erzählt die unglaubliche Geschichte des Wundergeigers Niccolò Paganini, über den sich kurz nach seinem Tod das Gerücht verbreitete, in seiner Geige stecke der Teufel. Benjamin Herzl spielt Paganinis halsbrecherische Carpicen, das romantische Cantabile und virtuose Werke seiner Zeitgenossen.

Am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr kann man im Kristallsaal unter dem Titel „Hüte dich, sei wach und munter“ dämmrig Gruseliges aus der Romantik genießen. Tenor Michael Schade, Serge Falck (Rezitation) und Justus Zeyen am Klavier stellen ein Programm von spukhaften, sehnsuchtsvoll-phantastischen Liedern, Melodramen und Texten vor, gruselig und immer wieder auch humorvoll. Geboten werden Lieder und Melodramen von Robert Schumann, Franz Liszt, Hugo Wolf und Richard Strauss sowie Texte von E. T. A. Hoffmann, Wilhelm Hauff, Theodor Storm und Mark Twain.

Am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr erzählt Burgschauspieler Markus Hering in „Gesualdo – Fürst, Mörder, Komponist“ das Leben des Fürsten von Venosa und berühmten Komponisten Carlo Gesualdo, der seine Frau Maria beim Seitenspung ertappt und mit 53 Dolchstichen niedermetzelt. Komponist Karlheinz Essl flutet die Kirche mit einer Klangwolke aus Gesualdo-Fragmenten und elektronischen Klängen, die er für diesen Abend in der Basilika erschaffen hat. Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn können die Besucherinnen und Besucher im Heiligen Grab Einspielungen aus Gesualdos Kompositionen lauschen. Reliquien aus der Schatzkammer der Basilika erinnern an Gesualdos Sammelleidenschaft irdischer Überreste der Heiligen. Eintritt: freiwillige Spenden für die Restaurierung der Basilika.

Jagd auf Haydns Kopf und Beethovens Tod als Großereignis

Einblick in die Krankheitsgeschichte der großen Musikschaffenden auf Basis historischer Zeugnisse gibt am Donnerstag, 16. November, um 18.45 Uhr im Trauungssaal von Schloss Rothschild Internist Dr. Raimund Tremetsberger unter dem Titel „Über das Leiden und Sterben großer Komponisten: Joseph Haydn“. Seine Einführung ist zugleich ein Ausflug in die Medizingeschichte und die damaligen Behandlungsmethoden. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls, am 16. November um 19.30 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher im Kristallsaal „Haydns Kopf – Geschichte eines Grabraubs“. Karl Markovics erzählt von Joseph Karl Rosenbaum, einem Anhänger der Schädellehre Franz Galls, der beschließt, sich Haydns Kopf anzueignen, um zu überprüfen, ob sich das Genie tatsächlich in der Schläfenregion lokalisieren lässt, und vom Fürsten Esterhazy, der seinen Beamtenapparat Jagd auf die Reliquie des berühmten Komponisten machen lässt. Das Artel Quartett

wird Werke für Streichquartett von Joseph Haydn aufführen.

Gerti Grassl widmet sich am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr im Heiligen Grab der Basilika Sonntagberg der „Legenda aurea“ (dt. goldende Legende), einer Sammlung von Heiligengeschichten, verfasst im 13. Jahrhundert vom Dominikaner Jacobus de Voragine, die seither in zahlreiche Sprachen übersetzt und dabei immer wieder um örtliche Heiligenlegenden erweitert wurde. Sheng-Fang Chiu wird die Rezitation musikalisch auf Blockflöten begleiten.

Am Dienstag, 28. November, um 18.45 Uhr widmet sich Raimund Tremetsberger mit „Über das Leiden und Sterben großer Komponisten: Ludwig van Beethoven“ im Trauungssaal des Rothschildschlosses erneut der Krankheitsgeschichte eines großen Musikschaffenden. Der Eintritt ist frei.

Der letzte Abend der Konzertreihe am Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Kristallsaal rückt mit der szenischen Lesung „A schöne Leich“ den Tod und das Begräbnis von Ludwig van Beethoven in den Fokus. Über 20.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt begleiteten seinen Sarg zur Einsegnung in die Dreifaltigkeitskirche und sorgten so für ein Großereignis, das weit über die Grenzen Wiens bekannt wurde und in die Geschichtsbücher einging. In einer Inszenierung von Roman Schneeberger werden die Schauspieler Julian Loidl, Robert Reinagl und Michaela Schausberger und Pianist Herbert Schuch dieses Ereignis für das Waidhofner Publikum neu erlebbar machen.

Karten und Information: www.klangraumwaidhofen.at, Ö-Ticket (01/96096, www.oeticket.com), (07442/511, post@waidhofen.at).