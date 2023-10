Klangraum im Herbst: Dämmrig-Gruseliges aus der Romantik

Tenor Michael Schade, Pianist Justus Zeyen und Schauspieler Serge Falk in der Rolle des Rezitators setzen am kommenden Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Kristallsaal die „Klangraum im Herbst“-Reihe fort. Der Abend widmet sich dabei sowohl musikalisch als auch literarisch der Romantik.

Die Epoche der Romantik ist die Blütezeit des Kunstliedes sowie des Melodrams in der Musik und der Höhepunkt der Poetik in der Literatur. Waren in der Klassik die Entwicklung klarer musikalischer Formen und Aussagen im Vordergrund, sucht die Romantik vor dem Hintergrund der beginnenden Industrialisierung und den sich stark entwickelnden Naturwissenschaften gegenläufig nach Zwischentönen, Nicht-Eindeutigem und Nicht-Erklärbarem.

Tenor Michael Schade bringt unter anderem Lieder von Robert Schumann zur Aufführung. Foto: Lukas Beck

Schade, Falck und Zeyen stellen ein Programm von spukhaften, sehnsuchtsvoll-phantastischen Liedern, Melodramen und Texten vor, dämmrig-gruselig und immer wieder auch humorvoll. Zu hören sind Lieder und Melodrame von Robert Schumann, Franz Liszt, Hugo Wolf und Richard Strauss sowie Texte von ETA Hoffmann, Wilhelm Hauff, Theodor Storm und Mark Twain.

Karten und Information: www.klangraumwaidhofen.at, Ö-Ticket (01/96096, www.oeticket.com), Bürgerservice (07442/511, post@waidhofen.at).