Klangraum im Herbst: Vom Leben und Leiden der Märtyrer und Heiligen

Die „Legenda aurea“ ist eine vom Dominikaner Jacobus de Voragine (1228/29–1298) verfasste Sammlung von Lebens- und Leidensgeschichten von Heiligen und Heiligenlegenden. Er schuf damit das bekannteste und am weitesten verbreitete geistliche Volksbuch des Mittelalters. Die „goldene Legende“ wurde in viele Sprachen übersetzt und oft durch örtliche Heiligengeschichten erweitert, womit sie fast auf das Doppelte ihres ursprünglichen Umfangs anwuchs. Am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr präsentiert Schauspielerin Gerti Drassl im Rahmen von „Klangraum im Herbst“ einige dieser Geschichten im stimmungsvollen Ambiente des Heiligen Grabes in der Basilika am Sonntagberg.

Sheng-Fang Chiu umrahmt den Abend musikalisch. Foto: Marietta Dang

Sheng-Fang Chiu begleitet die Lesung musikalisch auf der Blockflöte. Zur Aufführung gelangen unter anderem Werke des niederländischen Blockflötenvirtuosen und Komponisten Jacob van Eyck.

Karten sind im Bürgerservice des Rathauses Waidhofen (07442/511, post@waidhofen.at) und online bei Ö-Ticket erhältlich.