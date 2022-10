Klima-Demos kehren zurück

Erstmals seit März 2020 rufen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Waidhofen wieder zu Protesten für mehr Klimaschutz auf. Am Samstag, 22. Oktober, 11.15 Uhr, ist der Wenzlparkplatz Ausgangspunkt für eine Demonstration, die die Mobilitätswende in den Mittelpunkt stellt.

„Aktuell laufen wir Gefahr, dass durch den Ukraine-Krieg, die Teuerung oder die Corona-Pandemie die allerwichtigste Krise von der Politik vergessen wird: die Klimakrise. Deshalb müssen wir wieder aktiv werden“, nennt Raphael Kößl, schon vor drei Jahren an den Klimaprotesten in Waidhofen organisatorisch beteiligt, einen der Gründe für die neuerlichen Demonstrationen. Gerade die Teuerung und die Klimakrise hingen eng zusammen, hält Kößl fest. „Wir müssen ganz, ganz schnell raus aus der Abhängigkeit von Öl und Gas. Gerade im Mobilitätsbereich hinkt Österreich aber den eigenen Zielen weit hinten nach. Die täglichen Autolawinen – auch im Ybbstal – müssen rasch kleiner werden.“ Beim Klimaprotest in Waidhofen werden sowohl bundesweite Forderungen verkündet, als auch die Landes- und die Lokalpolitik adressiert. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist laut Klimaaktivisten eine Reduktion der Geschwindigkeiten für den Autoverkehr. So soll die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100, auf Landstraßen auf 80 und im Ortsgebiet auf 30 km/h gesenkt werden.

Radwegausbau und Öffi-Kampagne

In der Region fordern die Klimaaktivisten einen raschen und vollständigen Ausbau der Radwege und mehr Platz auf den vorhandenen Verkehrsflächen für Fußgänger und Radfahrer. Eine breit angelegte Werbeoffensive für die Nutzung der vorhandenen Öffis in der Region fordern die Aktivisten ebenfalls. „Es ist nicht hinnehmbar, dass sich täglich 15.000 Autos durch die Wiener Straße Richtung Amstetten wälzen, während daneben eine bestens funktionierende Bahnlinie schneller, komfortabler und günstiger die gleiche Mobilität bereitstellen kann“, sagt Kößl, der selbst täglich mit dem Bus oder dem Fahrrad von Waidhofen nach Seitenstetten in die Arbeit pendelt.

„Nach dem diesjährigen Hitzesommer richten wir den Fokus auch auf die überdimensionierten Parkplätze bei den Supermärkten, die Städte und Dörfer gefährlich aufheizen“, kündigt Hermann Wagner an.

