Ein Jahr lang gingen in Waidhofen zwischen April 2019 und März 2020 allmonatlich zwischen 150 und 200 Personen auf die Straße, um für eine entschlossenere und ambitioniertere Klimapolitik zu protestieren. Nun melden sich die Initiatoren der Waidhofner Klimaproteste wieder zu Wort.

Trotz des mehrwöchigen Corona-Lockdowns in vielen Ländern dieser Erde seien auch im Jahr 2020 die in die Atmosphäre ausgebrachten Treibhausgasemissionen nach wie vor viel zu hoch, um eine unkontrollierte Erhitzung der Erde verhindern zu können, heißt es in einer Aussendung. Die Gesamtmenge an CO , die für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels noch ausgebracht werden dürfe, werde in Österreich, wenn sich nichts ändere, im Jahr 2029 oder 2030 erreicht sein.

Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, laden die Initiatoren nun am Samstag, 19. September, ab 15 Uhr in den Zukunftscampus auf der Zell zur 3. Klimakonferenz der Zivilgesellschaft ein.

„Regierung und Institutionen beweisen in der Coronakrise ihre Durchsetzungs- und Handlungsfähigkeit. Wir plädieren dafür, dass der Klimakrise mit derselben Ernsthaftigkeit und dem Spirit der ‚Priorität 1‘ begegnet wird – trotz der eindeutigen Faktenlage passiert das bisher nicht“, beschreibt Klimaaktivistin Elisabeth Austaller den Status quo.

Bei der Klimakonferenz der Zivilgesellschaft soll nun einerseits das vergangene Protestjahr der Waidhofner Klimabewegung reflektiert und analysiert werden, andererseits wollen die Organisatoren auch über das zukünftige Vorgehen beratschlagen.

Konferenz mit offenem Ausgang

„Es wird an diesem Nachmittag vor allem um die Frage der Wirksamkeit unseres Engagements gehen“, sagt Klimaaktivist Raphael Kößl. „Wie können wir als Ybbstaler Bürgerinnen und Bürger unseren Einfluss auf eine positive Klimawende möglichst groß gestalten? Wie können wir dazu beitragen, dass effektive und schnell wirksame Maßnahmen gegen weiteren Treibhausgasausstoß vom Gesetzgeber rasch beschlossen werden?“

Der Ausgang dieser Klimakonferenz sei noch völlig offen, streichen die Organisatoren hervor. „Es gibt kein fertiges Konzept, wie es weitergehen soll, sondern es geht darum, dass wir als Klimabewegung gemeinsame Strategien entwickeln“, sagt Klimaaktivistin Julia Bösendorfer.

„Die Menschheit ist gerade dabei, eine unumkehrbare Erd erhitzung in Gang zu setzen. Damit das nicht passiert, haben wir nur noch wenige Jahre Zeit! Die Wissenschaft weiß, was zu tun ist – aber das reicht nicht. Solange Politiker, Unternehmer, Pädagogen und Journalisten kein umfassendes Verständnis für die Dringlichkeit einer Kehrtwende entwickeln, solange wird sich nichts Substanzielles verändern. Sie müssen diese Krise endlich als Krise anerkennen. Das werden sie aber nur, wenn die Zivilgesellschaft den öffentlichen Druck zum Handeln erhöht“, findet Klimaaktivist Georg Wagner abschließend noch einmal deutliche Worte.

Um Anmeldungen unter klimakonferenz.wy@gmail.com wird gebeten.