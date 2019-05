Was will die Politik tun?

Seit dem Beginn der Waidhofner Klimaproteste haben wir viele Reaktionen auf unsere Forderungen zu einer ernsthafteren Klimapolitik erhalten. Im persönlichen Gespräch, als Rückmeldung aus den Bundesministerien, durch unsere Briefaktion oder – wie vergangene Woche – durch einen Rundruf der NÖN.

Das Organisationsteam der Waidhofner Klimaproteste möchte festhalten, dass unsere Hauptforderung nach einem glaubhaften gesamtösterreichischen Klimaprogramm vonseiten der Bundesregierung das Kernanliegen der Proteste ist. Ein solches Klimaprogramm muss unverzüglich vorgelegt und in Umsetzung gebracht werden, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen zu können. Nur so können die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise verhindert werden!

Dieser Umstellungsprozess „wird nahezu alle Lebensbereiche betreffen und in die Alltagsroutinen jedes Einzelnen eingreifen“ wie ein Bericht des Bundesumweltamtes im Auftrag der Regierung feststellt. Nur wenn alle gesellschaftlichen Akteure in die Pflicht genommen werden, kann diese Veränderung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft funktionieren. Wir bekunden unsere Bereitschaft, diese Veränderungen auch persönlich mitzutragen.

Die Ablehnung einer CO2-Steuer mit Verweis auf die AutofahrerInnen stellen wir grundsätzlich in Frage. Der Vorwand, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vor Mehrkosten zu schützen, ist aus unserer Sicht ein ganz schwaches Argument, das entschiedenes Handeln verhindert. Denn es wird keine einzige wirkungsvolle Maßnahme im geforderten Klimaprogramm geben, die nicht verschiedene Bevölkerungsgruppen betreffen wird und zumindest anfangs – bis die Gewohnheiten umgestellt sind – auch Komfortverluste mit sich bringt.

Unter dem Vorwand, die ländliche Bevölkerung vor Mehrkosten zu schützen, wird eine an und für sich höchst notwendige Maßnahme einfach abgelehnt. Dabei ist gerade für die bäuerliche Bevölkerung rasches Handeln in der Klimakrise von höchster Bedeutung, gehen doch heute schon die Produktionsausfälle aufgrund zunehmender Extremwetterereignisse in die Milliardenhöhe. Schlussendlich geht es darum, Mobilität von A nach B zu ermöglichen – und das kann man auch am Land sinnvollerweise viel öfter mit dem öffentlichen Verkehr tun. Eine ökologische Steuerreform, die, wie wir fordern, schrittweise und planbar die fossilen Energieträger höher besteuert und gleichzeitig Arbeit entlastet, ist ein zentraler Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft. Sie verbilligt mittel- und langfristig regionale, emissionsarme Produkte und verteuert unter hohem Energieaufwand hergestellte Produkte aus Übersee. Steuern sollen erwünschtes Verhalten belohnen und unerwünschtes Verhalten bestrafen. Es ist Aufgabe der Politik, dabei entstehende unzumutbare Nachteile für einzelne Gruppen entsprechend auszugleichen.

Überraschend kommt für uns eine Ablehnung einer höheren Besteuerung des Flugverkehrs, weil diese Maßnahme rasch umsetzbar und als sehr effizient angesehen wird. Wenn man bedenkt, dass Flugreisen bezogen auf den individuellen Reisekilometer 31 Mal mehr an Emissionen verursachen als der gefahrene Kilometer in der elektrisch betriebenen Bahn, dann ist es unbestreitbar, dass die Anzahl der Flugreisen minimiert werden muss. Mit einer Steuer auf Kerosin könnten die Treibhausgasemissionen im Flugverkehr um 11 Prozent gesenkt werden, wie eine Studie der EU-Kommission zeigt. Die verständliche Neugierde auf fremde Kulturen darf nicht gegen den Klimaschutz ausgespielt werden. Menschen sollen mobil sein können, aber nicht auf Kosten der restlichen Gesellschaft und zukünftiger Generationen!

Konkrete Anfrage an die Ablehner einer Flugbenzinbesteuerung: Wie wollen Sie die Zunahme der Flugemissionen in Österreich allein zwischen 2017 und 2018 in der Höhe von rund 250 Tausend Tonnen CO2 wettmachen? Wo sollen die sonst eingespart werden, wenn sie nicht beim Flugverkehr selbst Maßnahmen setzen wollen? Wer und wo – bitte ganz konkret? Und wer wird davon betroffen sein?

Die Vorschläge der Waidhofner Klimaproteste liegen auf dem Tisch. Wir freuen uns, dass in einigen Punkten Einigkeit besteht. Nicht jeder muss all unsere Forderungen unterstützen und sie sind sicher nicht vollständig. Jedoch steht außer Frage, dass nur mit einem gesamtheitlichen Klimaprogramm eine ökologische Wende geschafft werden kann. Einzelmaßnahmen herauszupicken und abzulehnen reicht da bei weitem nicht aus. Mehrfach wurde in den letzten Monaten von ExpertInnenseite darauf hingewiesen, dass die momentanen Klimaschutzpläne Österreichs bei weitem nicht genügen, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Es stehen in nächster Zeit sogar Strafzahlungen in Milliardenhöhe im Raum, vor denen die Finanzreferenten der Länder jüngst gewarnt haben. Wir spielen deshalb den Ball an die Bundesregierung und an die regional verantwortlichen PolitikerInnen zurück: Welche Klimaschutzmaßnahmen werden wann, von wem, in welchen Bereichen umgesetzt? Wer wird davon betroffen sein und werden sie fürs verpflichtende Ziel ausreichen? Klar ist, viel Zeit bleibt nicht mehr. Die Menschen sind bereit gegen die Klimakrise etwa zu tun, jetzt ist es an der Politik ihren Willen unter Beweis zu stellen, mit konkreten, ernstzunehmenden Maßnahmen. Wir freuen uns auf einen angeregten Diskurs und noch viel mehr, wenn rasch gehandelt wird!