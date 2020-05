Am Freitag wurde wieder weltweit für das Klima gestreikt – wenn auch dieses Mal aufgrund der Coronakrise in etwas geänderter Form: Der Klimastreik wurde dieses Mal im Internet unter dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima abgehalten.

Auch aus Waidhofen beteiligten sich einige Aktivistinnen und Aktivisten an dieser Aktion und zeigten im Internet, dass der Klimaschutz nach wie vor ein brennendes Thema ist. „Die Rekordarbeitslosigkeit in Folge der Coronakrise kann nur durch staatliche Investitionsprojekte wieder gesenkt werden“, sagt etwa Raphael Kößl, Organisator der Waidhofner Klimaproteste. „Dabei muss die Regierung auch die Klimakrise fest im Blick haben, denn sie bedroht eine friedliche Zukunft noch viel stärker als die Coronavirus-Pandemie.“

Kößl

Die Demonstrierenden gestalteten, wie bei den sonstigen Protesten auch, Plakate – trugen diese jedoch dieses Mal nicht auf die Straße, sondern präsentierten sie einem weltweiten Publikum im Netz. „Jetzt ist die Chance da, Investitionen in klimafreundliche Infrastrukturen schnellstmöglich umzusetzen – allen voran in einen raschen Ausbau der Bahninfrastruktur“, sagt Georg Wagner. Und Elisabeth Austaller ergänzt: „Niemals war es so leicht wie jetzt, in den Flugstreik zu treten!“

Damit das Klimathema nicht ins Hintertreffen gerät, feilt das Organisationsteam der Waidhofner Klimaproteste gerade an weiteren Initiativen. Die für 9. Mai angesetzte „Klimakonferenz der Zivilgesellschaft“ muss aufgrund der Coronakrise verschoben werden. Bis ein Ersatztermin gefunden ist, engagieren sich die Aktivistinnen und Aktivisten an einem weiteren Projekt: Im Onlinemagazin „Gradwanderung“ soll über Aktivitäten rund um die Klimakrise berichtet werden und „wir wollen die Avantgarde, die heute schon mit dem Lebensstil von morgen beginnt, vor den Vorhang holen“, sagt Simon Schauppenlehner. Spätestens Ende Mai soll die Plattform www.gradwanderung.at online gehen.