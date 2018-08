Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos lädt der Verein Filmzuckerl im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ zu einer cineastischen Reise in die Schweiz ein. Am Dienstag, 28. August, erzählt die Schweizer Komödie „Die göttliche Ordnung“ von der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz Anfang der 1970er-Jahre.

Im Zentrum des Films steht Nora, eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem beschaulichen Schweizer Dorf lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Ganz im Gegenteil: Es herrscht die Meinung, Emanzipation sei ein Fluch, eine Sünde gegen die Natur und schlichtweg gegen die göttliche Ordnung.

Als Nora wieder anfangen möchte zu arbeiten, verweigert ihr Mann ihr die Erlaubnis und beruft sich dabei auf das Ehegesetz, das die Frau dazu verpflichtet, sich um den Haushalt zu kümmern. Damit erwacht Noras Widerstand. Sie beginnt, feministische Literatur zu lesen, enge Jeans und einen Pony zu tragen und besucht einen Workshop für sexuelle Befreiung. Als sie sich aktiv für das Frauenstimmrecht einsetzt und zu einem Streik aufruft, gerät der Dorf- und Familienfrieden gehörig ins Wanken.

Erster Spielfilm über Schweizer Frauenstimmrecht

„Die göttliche Ordnung“ ist der erste Spielfilm über das Schweizer Frauenstimmrecht und dessen späte nationale Einführung. Während in Österreich das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht vor 100 Jahren, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Ausrufung der Republik 1918, eingeführt wurde, kam es in der Schweiz erst im Jahr 1971 dazu. Drehbuchautorin und Regisseurin Petra Volpe erzählt in ihrer charmanten und warmherzigen Komödie vom Kampf um Gleichberechtigung und nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise in die ländliche Schweiz der 70er-Jahre.