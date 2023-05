Konzert: Kaleidoskop keltischer Klänge mit „Spinning Wheel“

Am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr kann in der Schwarzen Kuchl ein besonderes Highlight genossen werden. „Spinning Wheel“spielt ein Kaleidoskop keltischer Musik: klangschöne Balladen aus Irland und Wales, spritzige Polkas aus Schottland und rhythmisch mitreißende Mouthmusic sowie Filmmusik aus Game of Thrones, Herr der Ringe und Outlander. Das Repertoire ist so abwechslungsreich wie die Instrumente, die gespielt werden. Im Zentrum des Trios ist die nuancierte Stimme der charismatischen Sängerin Danika Ruso.

Tickets sind auf www.oeticket.com erhältlich.

