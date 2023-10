Konzert: Marina & The Kats bringen Indie-Swing in den Plenkersaal

Marina & The Kats – Das ist moderner Indie-Swing aus Wien. Die Band, die ursprünglich zu dritt erste Schritte unternommen hat und zwischenzeitlich zum Quartett angewachsen ist, zählt seit Jahren zu den spannendsten und aufregendsten Bands des Landes. Am Mittwoch, 25. Oktober, um 20 Uhr versetzen Marina & The Kats das Waidhofner Publikum im Plenkersaal in Schwingung.

Mit im Gepäck haben die Wiener ihr neues Album „Different“ – musikalische Reflektion des letzten Jahres und Ergebnis eines Selbstfindungsprozesses von vier Musikern, die vor allem krompomisslose Musik aus dem Herzen machen.

Karten: Bürgerservice im Rathaus und Ö-Ticket.