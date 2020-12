Die Hutchison Drei Austria GmbH ist in Waidhofen gerade dabei einen 5G-fähigen Mobilfunk-Sendemast im Bereich Kreilhof zu errichten. „Die Anlage wird errichtet, um in Waidhofen auch unseren Kunden im Gebiet zwischen Zell und Kreilhof eine bestmögliche Versorgung zu garantieren“, heißt es dazu seitens des Mobilfunkunternehmens auf Anfrage der NÖN.

Aufgestellt wurde der Handymast am 3. November. Dazu wurden die Handymastteile, die zuvor auf der Steinauerwiese, dort wo gerade der interkommunale Wirtschaftspark im Entstehen ist, abgelegt und vormontiert worden waren, mittels eines Kamov-Schwerlasthelikopters zum Aufstellungsort geflogen. Drei Mal musste der Doppelrotor-Hubschrauber insgesamt fliegen, um die tonnenschweren Teile zu transportieren.

Im Zuge der Errichtung des Mastfundaments kam bereits im Oktober ein Hubschrauber zum Einsatz, um Beton zum Aufstellungsort zu transportieren. Die Bauarbeiten gestalten sich problemlos, heißt es dazu seitens der Hutchison Drei Austria GmbH. Die Anlage soll noch heuer in Betrieb gehen. Restarbeiten werden Anfang des kommenden Jahres noch durchgeführt.

Der neue Sendemast befindet sich über jenem Waldstück, aus dem am 25. November ein Baum auf die Gleise der Citybahn und die darunter liegende Straße gerutscht war, was zu einer großräumigen Verkehrsumleitung in den Morgenstunden geführt hatte. Die NÖN berichtete. Von Anrainerseite wurde nun die Vermutung laut, dass die Hubschrauberflüge schuld daran gewesen seien, dass sich der Baum gelöst hat. Gleichzeitig wurde der Vorwurf laut, dass die gefällten Bäume nach den Durchforstungsarbeiten, welche im Sommer im Auftrag der NÖ Bahnen in dem Waldstück durchgeführt worden waren, nicht ordnungsgemäß entfernt worden seien.

Man wisse nicht, ob die Hubschrauberflüge die Ursache für das Abrutschen des Baumes gewesen seien, heißt es dazu auf Anfrage seitens der NÖ Bahnen. Man wisse allerdings, dass der abgerutschte Baum noch mit dem Wurzelstock verbunden gewesen sei und somit nicht zu jenen gehöre, die im Vorfeld gefällt worden seien.

Die schadhaften Bäume, die im Sommer gefällt wurden, seien nach dem Fällen jedenfalls alle fachgerecht gesichert worden, stellen die NÖ Bahnen dazu klar.

Steinschlagsicherung wird repariert

Das Loch, das der abgerutschte Baum in der Steinschlagsicherung von der Bahntrasse runter zur Straße hinterlassen hat, wollen die NÖ Bahnen noch diese Woche reparieren.

Für den geplanten Radweg, der nun nach der Einstellung des Citybahnabschnitts auf diesem Teil der Bahntrasse verlaufen soll, werde man jedenfalls alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen umsetzen, stellt Bürgermeister Werner Krammer klar.