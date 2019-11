Zwischen Wehmut, Euphorie und Sehnsucht oszillieren die fünf Songs, die sich auf „Santa Lucia“, dem Debüt von KRENN, befinden. Unter diesem Moniker pflegt der gebürtige Waidhofner Andre Krenn an Gitarre und Gesang gemeinsam mit Schlagzeuger Elias Papaioannou und Gitarrist Richard Längauer seine Vorliebe für radiotaugliche Rocksongs mit Mundarttexten.

Seit mittlerweile sechs Jahren lebt der 30-jährige gelernte Tischler nun schon in Wien, wo er als diplomierter Sozialbetreuer für Behindertenarbeit in einer Holzwerkstätte tätig ist. Daneben schlägt sein Herz seit bereits 20 Jahren für die Musik. So kennt man ihn in Waidhofen von Bands wie Chucky on Speed, Deaf By Unicorn oder zuletzt Palm Beach Drive.

Von englischen Texten und Cover-Versionen hat Andre Krenn nun aber genug. Im August des Vorjahres stieg er beim Bud-Spencer-Movies-Gedenk-Ensemble aus, um sich ganz seinem Herzensprojekt KRENN zu widmen. Dessen nun erschienenes Debüt „Santa Lucia“ hat er im Alleingang getextet, komponiert und arrangiert.

Dennoch möchte er KRENN nicht als Soloprojekt verstanden wissen. „Wenn ich in den Proberaum gehe, existieren die Songs einmal in Rohform“, sagt er. „Erst von der Band werden sie dann geformt und geschliffen.“

Mostviertler Texte und Musik, die ins Ohr geht

Die Entscheidung, auf Mostviertlerisch zu singen, sei naheliegend gewesen, führt der Musiker aus. „Es war mir ein Bedürfnis, denn mit der Mundart kann ich mich am meisten identifizieren. Schließlich komme ich aus dem Mostviertel. Und wenn sich manche Wörter nicht ausgehen, wechsle ich halt ins Hochdeutsche. Wichtig ist, dass die Texte Tiefgang haben und der Zuhörer sie versteht.“ Erste Erfahrungen im Mundart-Singen konnte Krenn bereits vor zehn Jahren als Gastmusiker des Waidhofner Burenhaut-Projekts sammeln.

Auch wenn manche Texte auf „Santa Lucia“ schon seit Jahren existieren, komme bei ihm beim Songschreiben zuerst die Musik und dann erst die Lyrics, führt Krenn aus. „Mir ist wichtig, dass die Songs gleich ins Ohr gehen und die Melodie hängen bleibt. Ich stehe auf eine gute Melodie, mit Noise etwa kann ich nichts anfangen.“

Ins Ohr gehen die fünf gitarrenlastigen Rocksongs auf KRENNs Debüt auf der Stelle. Meist hymnisch, manchmal auch verhalten, wird stets ohne große Schnörkel straightforward gerockt. „Wir wollen radiotaugliche Musik machen“, bringt es der Bandleader auf den Punkt. Markenzeichen ist dabei ein Casio-Keyboard, das die Melodien auf „Santa Lucia“ noch prägnanter herausschält.

Walter Oberbramberger, Fritz Krenn/Michael Paulus

Als Einfluss auf seine Musik nennt Krenn auch klassischen Schlager. „Bei uns zuhause lief immer Radio NÖ. Ich bin also mit Schlager aufgewachsen und ich glaube, dass sich das dahingehend ausgewirkt hat, dass meine Musik rund und harmonisch sein muss.“ Weiters geprägt habe ihn die Melancholie und die Sehnsucht des Italo-Pop, vor allem Gianna Nannini sei eine wichtige Inspirationsquelle gewesen. „Das südländische Lebensgefühl liegt mir“, sagt Krenn. „Der Strand, das Meer und den Blick in die Ferne schweifen lassen, das ist genau meins. Ich bin ein grundsehnsüchtiger Mensch.“

Aufgenommen wurde „Santa Lucia“ in Salzburg bei Wolfgang Spannberger, der auch schon zentrale Alben von Hubert von Goisern produziert hat. Das Mastering übernahm Reinhard Brunner. „Reinhard Brunner von ATS-Records ist ein langjähriger Freund. Da er Wolfgang Spannberger kennt, hat er ihm meine Songs vorgespielt. So hat sich diese Zusammenarbeit ergeben“, erzählt Krenn.

Live wurde „Santa Lucia“ Anfang Oktober im Chelsea in Wien vorgestellt. KRENN spielten im Vorprogramm der Shamamas. Am Freitag, 15. November, folgt nun das Heimspiel. Auf Einladung des Waidhofner Kulturvereins Förderband gibt man im Rahmen eines Club 2 im Rittersaal des Rothschildschlosses den Support für das Bahnhof Kollektiv . Weitere Auftritte im kommenden Jahr sind in Planung.

„Unser Ziel ist es, eine ernst zu nehmende Band und nicht bloß eine Proberaum-Band zu sein“, sagt Krenn. „Und natürlich wollen wir uns auch einmal selbst im Radio hören.“