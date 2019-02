Der Kristallsaal in Waidhofen verwandelt sich am Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr, in einen edlen „Bio-Markt“. Bio Austria NÖ und Wien organisiert in Kooperation mit der BioRegion Eisenstraße und der Stadt Waidhofen einen Bio-Genussabend, bei dem natürlich auch biologische Schmankerl verkostet werden können.

Der Herausgeber des Magazins Biorama, Thomas Weber, wird aus seinen beiden Büchern lesen und über die Vorzüge von biologischen Lebensmitteln sprechen. Danach präsentieren die Biobauern der Region Eisenstraße ihre Produkte – und spannen dabei den Bogen von „A wie Alpaka bis Z wie Zottelvieh“. Natürlich können die gezeigten Produkte auch nach Lust und Laune probiert werden. Der Eintritt ist frei.