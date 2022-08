Kulinarische Experimente im Rothschildschloss

Werbung

Am Samstag, 27. August, findet der nächste Mostviertler Feldversuch im Schloss Rothschild in Waidhofen statt. Für die Veranstaltungsreihe haben sich vor drei Jahren Gastronomen und Produzenten aus der Region zusammengetan, um mit dem, was das Mostviertel hergibt, kulinarisch zu experimentieren. Von Anfang an mit dabei ist Schlosswirt Andreas Plappert. Mit seinem Team möchte er heuer den Gästen das „Mostviertel und den Rest der Welt“ auf den Tellern und in den Gläsern servieren. „Die Grundidee dahinter ist, dass wir zeigen wollen, wie gewisse internationale Produkte erst mit dem Know-how und dem Enthusiasmus aus der Region zu jenen tollen Produkten werden, die sie sind“, sagt Plappert. „Dafür haben wir uns auf die Suche nach Mostviertler Produzenten und Handwerkern gemacht, die ihre Produkte in die große weite Welt exportieren.“

So werden beim Feldversuch Fische zubereitet, die vom Lunzer Fischzüchter Niko Jungwirth stammen, und Wild aus der Ybbsitzer Fleischhauerei Kainraith, die ihr Wildbret bis in die Schweiz liefert, kredenzt. Verarbeitet wird auch Olivenöl, das die gebürtige Ybbsitzerin Silvia Ntokos-Scheiblauer mit ihrem Mann in Griechenland herstellt. Für ein besonderes Highlight des Abends wird der Waidhofner Fassbinder Mathias Stockinger sorgen, in dessen Eichenfässern die edelsten Weine der Welt reifen. Er wird mit seinem Team demonstrieren, wie ein Barrique-Fass getoastet wird. Indem das Fass bei einigen Gängen als Hitzequelle dient, wird es aktiv in den Zubereitungsprozess der Gerichte eingebunden.

Edle Weine aus Stockinger-Fässern

Damit die Gäste auch einen Geschmack von den Weinen aus den Stockinger-Fässern bekommen, bietet Sommelier Leroy-Vincent Przibilla spannende Weine aus der ganzen Welt zur Verkostung an. Daneben werden die nicht weniger spannenden Weine von Winzerin Viktoria Preiß aus dem Traisental eingeschenkt. Verkostet werden kann auch der Birnendessertwein Mostello aus der Destillerie Farthofer in Öhling und mit dem „Sino Vino“ gibt es gar eine Produkt-Premiere. An dessen Entwicklung haben Schlosswirt Plappert, Sommelier Przibilla und Haubenköchin Theresia Palmetzhofer vom Gasthaus zur Palme in Neuhofen mitgewirkt. In der Küche wird der Schlosswirt wieder von Haubenkoch Manfred Stockner, einem langjährigen Freund aus Ybbsitzer Tagen, unterstützt. „Mit unserem Feldversuch wollen wir zeigen, dass wir stolz sein können auf das, was wir haben, aber dass es auch wichtig ist, dieses Know-how nach außen zu tragen“, sagt Plappert.

Los geht es um 18 Uhr in der „Schwarzen Kuchl“ mit dem ersten Gang. Danach werden auf der Terrasse des Schlosswirts die weiteren Feldversuch-Kreationen aufgetischt. Ausklingen wird der Abend dann im Lokal „Flaschenpost“.

Infos: www.feldversuche.at

