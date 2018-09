Am 30. August schloss der pensionierte Politiker, Lehrer und Kulturjournalist Hubert Bauernhauser für immer seine Augen. Er starb im Landespensionistenheim Schrems, wohin ihn seine Waldviertler Verwandten geholt hatten, nachdem er vor einem halben Jahr pflegebedürftig geworden war.

Hubert Bauernhauser war das, was man als Persönlichkeit in der Kulturszene bezeichnen kann. Aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen in St. Georgen/Reith, gelang es ihm, nach dem zweiten Weltkrieg die Laufbahn eines Lehrers einzuschlagen. An der Waidhofner Hauptschule wirkte er jahrzehntelang als Pädagoge und schlug parallel dazu eine politische Karriere in der Waidhofner SPÖ ein.

Legendäre Reden im Gemeinderat

Legendär bleiben seine Reden im Gemeinderat, eloquent und fachlich fundiert, jedenfalls penibel vorbereitet. Als Sachpolitiker zollte man ihm weit über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung und Respekt. Persönliche Schicksalsschläge wie der Tod seiner Tochter hieben aber schwere Kerben in das Leben Bauernhausers und seiner Gattin. Wohl auch um Trost nach persönlichen Enttäuschungen zu suchen, widmete er sich der Musik und der Konzertkritik.

Als Geiger hatte er im Kammerorchester gewirkt, als Kulturkritiker in der Ybbstaler NÖN und im Boten von der Ybbs war er bald das, was man im Feuilleton eine Edelfeder nennt. Wer fundierte Rezensionen lesen wollte, wartete nach einem Konzert auf Bauernhausers Berichte in der Lokalpresse, die fachlich versiert, durchaus streng aber dennoch den Karrieren der Künstler gegenüber wohlwollend und immer auf hohem Niveau waren. Er schaffte den Spagat zwischen fundierter Kritik und ehrlicher Unterstützung für die Künstler wie kein anderer.

„Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube“

Die Sätze „Unsere Arbeit soll der Kunst dienen“ und „Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube“ standen ehrlich nebeneinander und beschrieben sein Selbstverständnis als Kulturjournalist. Eine seiner letzten Kritiken schrieb er im Juni 2017 anlässlich des Sommerkonzerts des Kammerorchesters.

Bauernhausers Interviews mit Künstlern wie H. C. Artmann, Ephraim Kishon, Evelyn Schlag, Günther Groissböck, Rainer Küchl, Birgit Kolar aber auch Popularmusikgrößen wie Broadlahn oder Attwenger sind unerreicht. Die Stadt zeichnete ihn als Kulturpreisträger aus, das Kammerorchester ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

Trauerfeier am 14. September

Die Trauerfeier findet am Freitag, 14. September, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt.