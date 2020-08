Kulturverein präsentierte sich .

Der Kulturverein Förderband lud am vergangenen Samstag Interessierte in den Werk- und Denkraum „Sturmfrei“ ein, um sich in seiner ganzen Pracht zu präsentieren. Trotz des regnerischen Wetters fand das geplante Grillfest statt. Bürgermeister Werner Krammer verwöhnte die Besucher mit Grillspezialitäten. Für gute Laune legten Daniel Buder und Andreas Kronsteiner Platten mit geschmackvoller Musik auf.