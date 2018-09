Schon lange setzt sich Kunigunde Halbmayr mit der bildenden Kunst auseinander. Nach dem Studium an der Leonardo Kunstakademie in Salzburg schuf die Künstlerin zahlreiche Werke, vorwiegend in Acryl.

Es sind vor allem Szenen aus Alltagssituationen, die Kunigunde Halbmayr auf der Leinwand festhält, aber auch abstrakte Werke sind dabei. Insbesondere die Augen in ihren Bildern faszinieren dabei den Betrachter, man spürt darin die Seele des Bildes.

Die Vernissage „my point of view“ findet am 26. Oktober um 19 Uhr in der Raiffeisenbank Waidhofen statt.