Kurz.Film.Zuckerl 2022: In den Bergen, über Dächern

Am Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, lädt der Verein Filmzuckerl zur dritten Auflage des Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl in die Filmbühne Waidhofen. Elf aktuelle Kurzfilme, die von österreichischen Filmemacherinnen und Filmemachern stammen oder in Österreich produziert wurden, werden zur Aufführung gelangen und im Wettbewerb um den mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis und den mit 800 Euro dotierten Publikumspreis antreten.

Gezeigt werden die elf Kurzfilme aufgeteilt auf zwei Blöcke. Im Folgenden eine Vorschau auf den ersten Kurzfilmblock: Den Auftakt macht der Spielfilm „Märtyrer der Strebsamkeit“ von Alexander Peskador, eine schwarzhumorige Abrechnung mit den Irrungen und Wirrungen der weltweiten Corona-Politik, und zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Solidarität und Empathie in Krisenzeiten.

Weiter geht es mit dem Spielfilm „Am Grat“ von Matteo Sanders, der zwei Brüdern auf eine Bergwanderung folgt. „Der Film lief auf der diesjährigen Diagonale in Graz. In den Hauptrollen agieren mit Tobias und Noah Resch zwei gebürtige Sonntagberger.

Danach ist „Utopia – C“, ein experimenteller, animierter Kurzfilm über die persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen von Regisseur Reinhold Bidner während des ersten Corona-Lockdowns 2020 zu sehen.

Es folgt der Dokumentarfilm „Einblick“ von Emma Braun, in dem eine junge Frau von ihrer Arbeit als Rauchfangkehrerin berichtet: eine stille Anregung in Schwarzweiß, über traditionelle Rollenaufteilungen nachzudenken.

Den Abschluss des ersten Kurzfilmblocks bildet der Spielfilm „Triumph des Schauspielers“ von Daniel Holzberg, in dem es ein deutsch-türkischer Schauspieler satt hat, Migrantenrollen zu spielen, und zu raffinierteren Mitteln greift, um die Rolle eines Nazis zu ergattern, vielleicht sogar die des Führers selbst.

Vorverkaufskarten sind unter www.ntry.at erhältlich

