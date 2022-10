Kurz.Film.Zuckerl 2022: Von Aliens und Schauspielern

Die dritte Auflage des Kurzfilmfestivals Kurz.Film.Zuckerl geht am Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, in der Filmbühne Waidhofen über die Bühne. Der Verein Filmzuckerl hat dafür elf österreichische Kurzfilme ausgewählt. Sie rittern im Wettbewerb um den mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis. Darüber hinaus vergibt das Publikum des Abends den mit 800 Euro dotierten Publikumspreis der Stadt Waidhofen. Den zweiten Filmblock eröffnet die Tragikomödie „Nackte Männer im Wald“ von Paul Ploberger, die eine verzwickte Ehe in den Fokus rückt: Sie hat einen Tumor, er ist schwul, beide verheimlichen es. Als er sich zu einem bizarren Rollenspiel verabredet und sie, in der festen Überzeugung, er hätte eine Jüngere, ihm nachspioniert, beginnt die Jagd.

Weiter geht es mit dem Einminüter „Der Sammler“ von Dieter Leitner, bei dem ein Außerirdischer auf der Erde landet. Es folgt der Spielfilm „Hollywood“ von Leni Gruber und Alex Reinberg, welcher der jungen Schauspielerin Anna, die fest daran glaubt, irgendwann den Durchbruch zu schaffen, folgt. Als sie für einige Tage in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um dort als Opferdarstellerin bei der Feuerwehrübung auszuhelfen, will sie ihr Vater zu einem Brotberuf bei der hiesigen Raiffeisenbank animieren.

Es folgt der Animationsfilm „Applaus, Applaus“ von Sarah Braid, der sich mit dem Beklatschen von Personen in systemerhaltenden Jobs in Zeiten der Corona-Krise beschäftigt. Danach ist das Musikvideo „Not Enough Space“ des Elektronik-Musikers Mononome zu sehen. Gefilmt hat es der gebürtige Waidhofner Fabian Martin Anger auf 16 mm.

Den Abschluss des Abends bildet dann der Spielfilm „Nobody“ von Jakob Pietsch, in dem ein junger Fahrradzusteller von zwei Kleinkriminellen überredet wird, eine Tankstelle auszurauben. Der Raub geht schief und er versteckt sich in einem kleinen Schuppen, wo ein scheinbar aus der Wand gewachsener menschlicher Kopf magische Fähigkeiten besitzt.

Tickets: www.ntry.at

