Kurzfilm-Block 1:

1) Die Waschmaschine , Regie: Dominik Hartl, Spielfilm, 25 Minuten

2) Anatomie eines Weltverständnisses , Regie: Alexander Fischer (Peskador), Spielfilm, 3:05 Minuten

3) Fische , Regie: Raphaela Schmid, Spielfilm, 17 Minuten

4) Also doch! , Regie: Christoph Thoma, Spielfilm, 2 Minuten

5) Der Wächter , Regie: Albin Wildner, Spielfilm, 30 Minuten

Kurzfilm-Block 2:

1) PERCHT , Regie: Belá Baptiste, Spielfilm, 17 Minuten

2) Kinderspiel , Regie: Lisa Hasenhütl, Animationsfilm, 4 Minuten

3) Guy Proposes To His Girlfriend On A Mountain , Regie: Bernhard Wenger, Spielfilm, 16 Minuten

4) Let Go , Regie: Heimo Wallner, Musikvideo, 3:50 Minuten

6) Grimmelstein , Regie: Bruno Kratochvil, Spielfilm, 24 Minuten