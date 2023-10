Ladies Dance Night: Ladies tanzten mit schrägen Frisuren ab

Am vergangenen Freitagabend fand das Event „Ladies Dance Night“ des Vereins Förderband in der Tanzbar Spektakel statt. Unter dem Motto „From 80ies to now“ verwandelte sich das Spektakel an dem Abend zum Ort der Musik, des Tanzes und des Vergnügens.

Im Zentrum des Dance floors standen schräge Frisuren wie Vokuhila, Kreppwellen, Scrunchie-Styling oder riesen Föhnwellen. Als Dresscode galten alle Kleidertrends ab den 80ern. Auf alle Ladies warteten an diesem Abend Goodie Bags als Begrüßungsgeschenk. Auch die Herren der Schöpfung kamen nicht zu kurz.