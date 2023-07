Landesklinikum: Steinbacher ist neuer Abteilungsleiter der Anästhesie

Der stellvertretender Ärztliche Direktor und langjährige Leiter der anästhesiologischen und intensivmedizinischen Abteilung am LK Waidhofen/Ybbs, Hubert Rogenhofer, geht nach fast 40 Jahren Dienstzeit in Pension. Der Waidhofner übergibt die Leitung nun an den Hollensteiner Simon Steinbacher.

Der gebürtige Waidhofner Hubert Rogenhofer promovierte 1983 an der Medizinischen Universität Wien und begann anschließend seine Turnusarzt-Ausbildung im UKH Meidling, die er ab März 1984 im Landesklinikum Waidhofen fortsetzte. Seine Facharztausbildung absolvierte er von 1987 bis 1991 im AKH Wien.

Noch im Jahr seines Ausbildungsabschlusses in Wien wurde Rogenhofer zum 1. Oberarzt der Abteilung im LK Waidhofen ernannt. Danach sammelte er reichlich praktische Erfahrung im ärztlichen Dienst und in der Führungsarbeit als Stellvertreter des damaligen Abteilungsleiters Germanos Soklarides.

Im Jahr 1997 übernahm er dann selbst die Leitung der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Diese Führungsfunktion hatte er bis heute für 26 Jahre inne und fungierte seit 2005 noch bis zuletzt als Stellvertreter des Ärztlichen Direktors. Zudem ist Hubert Rogenhofer auch ausgebildeter Notarzt und war leitender Notarzt des Stützpunktes Waidhofen.

Der Ärztliche Direktor Stefan Leidl bedankte sich bei Hubert Rogenhofer für seinen langjährigen Einsatz und sein Engagement für das Klinikum und gab ihm die besten Wünsche für seine „aktive“ Pension mit. Rogenhofer wird dem LK Waidhofen nämlich als Oberarzt erhalten bleiben.

Neuer Primar leitet „C15“-Stützpunkt in Ybbsitz

Ähnlich wie sein Vorgänger studierte auch Simon Steinbacher an der Medizinischen Universität in Wien. Den Grundstein für seine medizinische Laufbahn legte er im Zuge seines Zivildienstes beim Roten Kreuz in Waidhofen und in seinem Heimatort Hollenstein. Vor Beginn seiner Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, die er im Jahr 2009 begann, wurde er im LK Waidhofen zum Arzt für Allgemeinmedizin ausgebildet.

Während seiner Facharztausbildung konnte er vor allem im intensivmedizinischen Bereich Erfahrung an den Universitätskliniken Krems und St. Pölten sammeln. Seit 2014 ist der Hollensteiner als Oberarzt im Waidhofner Landesklinikum tätig. Darüber hinaus ist Steinbacher seit vielen Jahren passionierter Notarzt und seit 2022 ärztlicher Leiter des ÖAMTC-Notarzthubschrauber-Stützpunktes „Christophorus 15“ in Ybbsitz.

Der neue Primarius bringt frischen Wind sowie reichlich (notfall-)medizinische Erfahrung mit. Er studiert berufsbegleitend „Health Care Management“ an der Donau Universität Krems, ist vor Ort ärztlicher Vertreter im OP-Management und an vielen innerbetrieblichen Projekten beteiligt. Zusätzlich kann er mit fachlichen Vertiefungen im Bereich der ultraschallgezielten Regionalanästhesie und dem Fokus Sonographie im intensivmedizinischen Bereich das Spektrum der anästhesiologischen und intensivmedizinischen Versorgung im LK Waidhofen unterstützen und weiterentwickeln.

Die Klinikleitung ist überzeugt, mit Simon Steinbacher einen fähigen Nachfolger für die Abteilung gefunden zu haben und wünscht ihm viel Erfolg, Kraft und Motivation für die neue Funktion.