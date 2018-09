Eine Umgestaltung soll dem bereits in die Jahre gekommenen 5-Elemente-Museum im Rothschildschloss neues Leben einhauchen. In den letzen zwei Jahren wurde im Stadtmuseum deshalb bereits eifrig gebaut. „Die besondere Herausforderung dabei ist, dass das 5e-Museum während des Umbaus nicht geschlossen wird, sondern dieser während des laufenden Betriebs erfolgt“, erklärt Museumsleiterin Eva Zankl. „Die Besucher sollen auf diesem Weg das Museum als lebendiges Gebilde – also ‚in progress‘ – erleben.“

Im neu gestalteten Museum soll sich der Bogen von den namensgebenden fünf Elementen bis hin zur Stadtgeschichte spannen. Die Unterteilung der Museumsräumlichkeiten in fünf Elemente wird beibehalten, die Themen der Stadtgeschichte sollen künftig jedoch verstärkt in den Fokus rücken.

Im letzten Jahr wurden die beiden Bereiche Erde und Metall neu gestaltet. Im Bereich „Erde“ widmet sich die Ausstellung Fragen wie „Wer sind wir?“, „Wer bestimmte über uns?“ und „Wer definierte unseren Stadtraum?“ und rollt die Stadtgeschichte mit einem neuen Farbkonzept und vielen musealen Exponaten neu auf. Auch der Bereich „Metall“ widmet sich künftig verstärkt der Stadtgeschichte und zeigt die Fülle der Produkte der Eisenstadt Waidhofen und ihre Handwerkszünfte.

Areal bei Schwarzer Kuchl neu gestaltet

„Museen sind das Gedächtnis eines Ortes – ein Gedächtnis, das jederzeit abrufbar ist. Sie speichern unser Wissen, geben es weiter und führen anschaulich vor, wie wir wurden, wer und was wir sind“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Dank des Umbaus und der neuen Präsentation zeigt das 5-Elemente-Museum unsere Stadtgeschichte jetzt noch anschaulicher.“ Durch das Museum führt nun außerdem eine grafische Linie, im Eingangsbereich findet sich eine neue Infotafel. Ein Smartboard erklärt die Geschichte des Schlosses und die wechselnden Besitzverhältnisse unter den Freisinger Bischöfen, den Rothschilds und den Bundesforsten.

Alle Interessierten können sich am 7. Oktober bei freiem Eintritt ein Bild vom neu gestalteten Museum machen.

An diesem Tag wird auch das Schwarzbach-Areal bei der Schwarzen Kuchl offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben. Dieses wurde im Zuge des Stadterneuerungsprojekts „Nähe zum Fluss“ umgestaltet, um für die Öffentlichkeit zugänglich zu werden.

Über die Sommermonate wurden Plattformen mit Sitz- und Liegeelementen aus Holz errichtet und ein WC-Container platziert. „Wir wollen mit diesem Projekt das Schloss Rothschild für die Waidhofner weiter öffnen“, sagt Bürgermeister Krammer. „Gleichzeitig wurde ein Raum für Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Geburtstage oder andere Festivitäten, geschaffen. Dieser Raum hat eine ungeheure Lebensqualität.“

Ab 7. Oktober ist dieses Areal zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros frei zugänglich.