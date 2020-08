530 Personen, 256 Frauen und 274 Männer, waren Ende Juli beim AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt – das sind um 119 Personen oder 29 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Damit liegt man im niederösterreichweiten Vergleich im Mittel. Landesweit nahm die Arbeitslosigkeit im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent zu.

Von der Arbeitslosigkeit betroffen sind im Ybbstal alle Altersgruppen. Die stärkste Steigerung von 34,3 Prozent betrifft Personen zwischen 25 und 50 Jahren. Doch auch bei den Über-50-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit um 26,4 Prozent und bei den Unter-25-Jährigen um 18,6 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen Ausländer erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent.

Vergleicht man die Arbeitsmarktdaten vom Juli mit jenen des Vormonats, so sieht die Situation schon besser aus. Waren Ende Juni noch 587 Menschen im Ybbstal als arbeitslos vorgemerkt, sind es Ende Juli nun um 57 Personen weniger. Das ist ein Rückgang von 9,7 Prozent. Den Höhepunkt der Arbeitslosigkeit erreichte man im Ybbstal heuer Ende April am Höhepunkt der Coronakrise mit 836 Personen. Vor Corona waren Ende Februar im AMS-Bezirk 480 Menschen ohne Job.

„Nach der Krise haben wir im Ybbstal derzeit eine Entspannungsphase am Arbeitsmarkt“, sagt Waidhofens AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. „Ob diese Entspannung jedoch auch im Herbst anhalten wird, ist sehr unsicher. Ich hoffe es natürlich, bin aber doch skeptisch.“

Zu beobachten seien am Arbeitsmarkt derzeit vermehrte Stellenzugänge, sagt die AMS-Chefin weiter. Vor allem in der Gastronomie herrsche Bedarf. In Summe waren im Ybbstal Ende des Vormonats 217 offene Stellen verfügbar. Das sind um 28,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Positiv zu verzeichnen sei auch, dass es im Vergleich zum Vorjahr von Jänner bis jetzt um 9,2 Prozent mehr Arbeitsaufnahmen gebe, hält Prüller fest. „Außerdem haben wir am AMS Waidhofen 50 Personen mit einer Einstellzusage.“

Die Kunden des Arbeitsmarktservices möchte die AMS-Leiterin darauf hinweisen, dass Termine und Stellenvorschläge trotz Corona verbindlich seien. „Die Verbindlichkeit bleibt, auch wenn andere Kommunikationskanäle genutzt werden“, sagt Prüller. „Nur so können Sanktionen verhindert werden.“