„Lektüre“ von FPÖ-Nummer 1 sorgt für Wirbel

Die Lektüre von FPÖ-Spitzenkandidat Josef Gschwandegger schlug am Dienstag der Vorwoche bundesweit Wellen. Die Bezirksblätter hatten die Spitzenkandidaten für die Waidhofner Gemeinderatswahl via Word-Rap zu ihren liebesten Freizeitaktivitäten, Lieblingsliedern und anderen privaten Dingen befragt. Auch die Frage nach dem Buch, das sie als letztes gelesen hatten, wurde den Listenersten gestellt. Dass da bei der blauen Nummer eins im Online-Bericht unkommentiert nur „Mein Kampf“ zu lesen war, sorgte bei so manchem Leser für verständliche Irritationen. Eifrig wurde der Beitrag via Social Media geteilt. Über Gschwandegger ergoss sich eine Welle der Empörung. Rücktrittsaufforderungen der Landes-ÖVP und der Landes-SPÖ folgten umgehend.

Auch die Spitzenkandidaten von WVP, SPÖ und Liste FUFU, Werner Krammer, Armin Bahr und Martin Dowalil, meldeten sich noch am selben Tag via Social Media zu Wort und verurteilten Gschwandeggers Sager scharf. „Tut mir leid, Josef Gschwandegger: ‚Mein Kampf‘ als zuletzt gelesenes Buch geht gar nicht“, postete Bürgermeister Werner Krammer (WVP) auf Facebook.

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr forderte Gschwandegger via Social Media auf: „Lernen’s Geschichte!“ Außerdem postete er ein Foto von sich mit einem Buch über österreichische Zeitgeschichte und fügte an: „Nachdem der Spitzenkandidat der FPÖ Waidhofen als letztes Buch ‚Mein Kampf‘ gelesen hat, habe ich ihm nun neuen Lesestoff besorgt. Ganz ehrlich, das geht gar nicht! Oder will man mit so einem Mist provozieren? Einfach unpackbar und untragbar!“

Politischer Mitbewerb verurteilt Sager scharf

Gschwandegger sei „die unappetitlichste Figur“, die er kenne, äußerte sich FUFU-Chef Martin Dowalil auf Facebook dazu. „Soll jeder seinen Wahlkampf gestalten, wie er will, aber das geht eindeutig zu weit. Hoffentlich müssen wir uns nicht mit solchen Unmenschen wie dir im selben Sitzungszimmer wiederfinden.“

Insgesamt passe die Aussage zum Erscheinungsbild der FPÖ, die bei Demonstrationen gerne mit bekannten Neonazis auftrete und auch so den nationalen Rand der politischen Szene abdecke, hieß es auf der Facebook-Seite der Waidhofner Grünen am Mittwoch. „Wir Grüne lehnen diese Ideologie und alles, was damit zusammenhängt, vehement ab. Österreich hat solche Politik und Politiker nicht verdient. Die Konsequenz muss sein: Herr Gschwandegger ziehen Sie bitte Ihre Kandidatur zurück!“

Gschwandegger verwehrt sich gegen Vorwürfe

In einer von der FPÖ am Dienstagabend ausgesandten Stellungnahme sprach Gschwandegger von Falschmeldungen und Anschuldigungen, die er auf das Schärfste zurückweise. „Offensichtlich will man wieder einmal eine Woche vor einer Wahl in Niederösterreich mit Dreck werfen, um von den tatsächlichen Problemen – Stichwort Coronachaos – die Bürger abzulenken, und versucht, eine Geschichte hochzuziehen, die keine ist“, wird Gschwandegger zitiert. Der Versuch, ihm damit eine Woche vor der Wahl einen Strick zu drehen, sei „unrühmlich und abscheulich.“ Abschließend stellte Gschwandegger in der Aussendung klar, dass er „die unfassbaren Menschheitsverbrechen und Gräueltaten der hinter diesem Buch stehenden Ideologie zutiefst ablehne.“

Die NÖN erreichte Gschwandegger am nächsten Tag. Die Sache werde aufgebauscht, meinte der blaue Spitzenkandidat da. Als ihn der Bezirksblätter-Redakteur am Montag angerufen habe, sei er gerade unterwegs gewesen und habe keine Zeit für die Antworten gehabt. Als die Frage dann auf das Buch, das er zuletzt gelesen habe, gekommen sei, sei ihm zunächst nichts eingefallen. „Ich lese nicht so viel“, sagt Gschwandegger. Der Titel des Buchs von Parteifreund Christian Hafenecker, das er zuletzt erworben habe, sei ihm nicht eingefallen. „Ich habe dann schließlich gesagt: ,In Mein Kampf habe ich mal reingeschaut‘“, erzählt Gschwandegger. Das sei einmal „auf irgendeinem Flohmarkt“ gewesen und schon lange her. Er habe das Buch auch nie gelesen und besitze es auch nicht, beteuert er. An Rücktritt denkt er nicht. Die FPÖ stehe weiter hinter ihm als Spitzenkandidaten, versichert Gschwandegger.

Aus Juristenkreisen hieß es gegenüber der APA, dass die Lektüre von „Mein Kampf“ an sich nicht strafbar sei. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass ein öffentliches Bekenntnis zum Lesen der Hetzschrift einen propagandistischen Wert haben könnte. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde mitgeteilt, dass der Causa aktuell kein Verfahren zugrunde liege.

