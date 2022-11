Lesung von Karl Markovics: Rezitation als unvergessliche Inszenierung

Werbung

Sphärenklänge waren es, einzigartige Meditationsmusik auch, was das Wiener Glasharmonika Duo – Christa und Gerald Schönfeldinger – am Sonntagabend im Kristallsaal um die Rezitation von Karl Markovics wob. Mit poetisch-virtuoser Kammermusik entführte das Duo in meditative Klangwelten von ungeahnter Intensität.

Markovics las aus dem Buch der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin von 1992, Alissa Walser, „Am Anfang war die Nacht Musik“. Darin beschäftigt sich die Autorin mit der unbegreiflichen Welt der blinden Musikerin und Komponistin Maria Theresia Paradis (1759–1824). Sie fand mit ihrem Arzt und Magnettherapeuten Franz Anton Mesmer aus ihrer Blindheit ans Licht, um unter familiärem Druck wieder in Blindheit zu verfallen.

Markovics gelang mit den Rezitationen aus dem Werk eine kaum beschreibbare Inszenierung eines Textes, ein Ereignis von unglaublicher Wucht, eine unvergessliche Inszenierung von grandioser Intensität.

