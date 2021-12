Lichterfest in der Adventszeit

Viele Waidhofner dekorieren in der Vorweihnachtszeit ihre Häuser, Gärten oder Balkone. Manche davon haben daraus eine besondere Kunst entwickelt, die jedes Jahr wieder viele Passanten zum Verweilen und Staunen verleitet. Die NÖN unterhielt sich mit zwei von ihnen.

Leo Pechhacker-Lindner wohnt seit etwa zehn Jahren im Waidhofner Stadtteil Zell und lässt seitdem sein Haus in der Otto-Florian-Straße jeden Dezember wieder prächtig erstrahlen. „Ich beginne meist rund um Allerheiligen mit dem Aufbauen und bin dann bis zum ersten Advent fertig“, erklärt Pechhacker-Lindner und fährt fort: „Das ist mein Hobby, es freut mich aber auch, dass so viele Leute kommen und schauen.“ Er sammelt bereits seit über 15 Jahren Weihnachtsdeko und hat auch bei seinem Elternhaus in der Weyrer Straße dekoriert.

„Das ist immer größer geworden, viel mehr kann ich jetzt aber nicht mehr machen“, lacht Pechhacker-Lindner. Seine Sammlung besteht hauptsächlich aus warm-weißen Leuchtkörpern, der bunte amerikanische Stil würde ihm nicht so gut gefallen. Vergangenen Samstag leuchtete des Haus von Familie Pechhacker-Lindner zum ersten Mal in dieser Saison.

Auch das Haus von Christine Dörr in der Krautberggasse dürfte bei vielen Waidhofnern für die vorweihnachtliche Dekoration bekannt sein. „Ich mache das schon seit 20 bis 30 Jahren“, erzählt Dörr. „Es macht Spaß und bereitet sowohl mir als auch den anderen Freude. Ich weiß auch, dass manche Leute immer schon darauf warten, und muss schauen, dass ich bis zum ersten Advent fertig werde.“ Zu ihren Dekoelementen zählen Fensterkisten mit Reisig und künstlichen Äpfeln, aufgefädelte goldene Nüsse und ein Herrenhutstern, der nie fehlen darf.