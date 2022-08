Literaturverfilmung im Schlosshofkino

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Nach dem Auftakt am 2. August mit der österreichischen Komödie „Der Onkel/The Hawk“ von Helmut Köpping und Michael Ostrowski wird beim Schlosshofkino am Dienstag, 9. August, mit „Märzengrund“ ein weiterer österreichischer Spielfilm gezeigt.

Regisseur Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“) erzählt darin nach einem Theaterstück von Felix Mitterer und inspiriert von wahren Begebenheiten die berührende und zugleich packende Geschichte des jungen Elias, der Ende der 1960er-Jahre aus den Zwängen der bäuerlichen Gesellschaft ausbricht und sich für ein radikales Leben im Einklang mit der Natur entscheidet.

Bedingungslose Freiheit abseits der Zivilisation versprechen die Berge im Film „Märzengrund“ am Dienstag, 9. August, 21 Uhr, im Schlosshof. Foto: Foto Metafilm

Als er den elterlichen Hof übernehmen soll, droht Elias an den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, zu zerbrechen. Er wird krank, ein Arzt dia gnostiziert „Schwermut“, mehrere Wochen ist er ans Bett gefesselt. Als er langsam wieder zu Kräften kommt, schickt ihn sein Vater auf eine Hochalm, den Märzengrund, wo er sich um das Vieh kümmern soll. Als ihn seine Familie nach einem halben Jahr wieder zurück ins Tal holen will, lehnt Elias dies ab und trifft damit eine folgenschwere Entscheidung. Er verzichtet auf sein Erbe und zieht weiter hinauf in die Berge, wo ihn Wildnis und absolute Einsamkeit erwarten. Gegen den Willen seiner Eltern und allen Widerständen zum Trotz lebt er fortan in einer Hütte weit oberhalb der Baumgrenze. Hier endlich findet er das, wonach er sich unten im Tal immer gesehnt hat: die bedingungslose Freiheit. Erst nach vierzig Jahren zwingt ihn eine schwere Krankheit schließlich zurück in die Zivilisation.

Elias (Jakob Mader, rechts) droht an den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, zu zerbrechen. Foto: Metafilm

Mit „Märzengrund“ widmet sich Regisseur Adrian Goiginger den brennenden Fragen unserer Generation, insbesondere der heutigen Jugend: In welcher Welt wollen wir leben? Nach welchen Werten wollen wir uns ausrichten? In welchem Verhältnis stehen individuelle Freiheit und gesellschaftliche Anpassung? In den Hauptrollen agieren Jakob Mader, Johannes Krisch, Gerti Drassl, Harald Windisch und Verena Altenberger. Der Film erlebte seine Premiere bei der diesjährigen Diagonale in Graz und wurde danach beim Film Festival Bozen, beim Filmfest München und im Rahmen der Salzburger Festspiele gezeigt.

Regisseur Adrian Goiginger wird bei der Vorführung vor Ort sein und dem Publikum im Rahmen eines Filmgesprächs Rede und Antwort stehen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.