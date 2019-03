Den Traum vom Haus am Land haben sich Nicole Pessl-Jaritz und ihre Familie anders vorgestellt. Vor gut einem Jahr hat die gebürtige Kärntnerin, die als Visagistin international tätig ist, mit ihrem Mann ein Haus in der Waidhofner Weyrerstraße erworben.

Doch seit dem Einzug hat man nahezu keine ruhige Minute mehr. „Am Montag um 2.30 Uhr in der Früh geht es los“, schildert Pessl-Jaritz. „Vor allem im Sommer ist das nicht mehr zu ertragen. Da fährt dann alle vier bis sechs Sekunden ein Lkw durch. An das Benutzen der Terrasse ist nicht mehr zu denken. Schon das Lüften ist ein Horror.“

Die Neo-Waidhofnerin hat beobachtet, dass es oft Lastkraftwagen mit ausländischen Kennzeichen sind, die am Haus vorbeibrettern. Sie vermutet, dass hier Autobahn-Transitrouten abgekürzt werden. „Im Winter, als es geschneit hat und die Pässe zu waren, war fast nichts. Aber jetzt geht es wieder voll los“, sagt sie. „Viele der Lkw sind Sattelschlepper und dürften hier gar nicht durchfahren.“

Neben dem Verkehrslärm und dem Gestank durch die Abgase ist es auch die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge, die der Familie zu schaffen macht. „Ich bin eine überzeugte Alltagsradfahrerin und würde meine Kinder auch gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen“, sagt Pessl-Jaritz. „Bei dem Verkehr ist das auf der Straße hier aber viel zu gefährlich. Fahren die Kinder aber auf dem Gehsteig, müssen sie wiederum mit einer Strafe rechnen.“

Grundsätzlich gilt auf dem Straßenstück in der Weyrer-straße Tempo 70. Daran würden sich jedoch sowohl Lkw- als auch Pkw-Lenker oft nicht halten, hält Pessl-Jaritz fest. Nicht selten werde hier mit viel höherer Geschwindigkeit gefahren, was nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger eine Gefahr darstelle. Manche Lkw würden hier so schnell durchfahren, dass ein regelrechter Sog entstehe. Vor allem für Kinder sei das gefährlich, wenn sie am Gehsteig zu knapp am Straßenrand gehen.

Dazu kommt, dass die Bushaltestelle hier vor einer Kurve liegt, einen Zebrastreifen gibt es nicht. „Wir sind die Einzigen, deren Kinder mit dem Bus zur Schule fahren“, sagt Pessl-Jaritz. „Alle anderen bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Mir ist aber wichtig, die Selbstständigkeit meiner Kinder zu fördern.“

Geht es nach Pessl-Jaritz, so soll auf dem Straßenstück Tempo 50 gelten. „Ich verstehe nicht, warum das nicht der Fall ist. Schließlich handelt es sich um Ortsgebiet.“ Dass die Geschwindigkeitsübertretungen hier ungeahndet bleiben, stößt ihr zusätzlich sauer auf. „Die Polizei lässt sich nicht blicken und auch Radarmessungen werden keine durchgeführt.“

Seit Monaten liege man der Landesregierung und der Gemeinde in den Ohren. Zielführende Maßnahmen, um das Problem zu lösen, habe es bis dato jedoch nicht gegeben, hält Pessl-Jaritz fest. Eine Begutachtung der Situation habe zwar stattgefunden, dabei sei aber lediglich festgestellt worden, dass der Gehsteig breit genug sei und eine durchgeführte Verkehrsmessung sei über das Wochenende vorgenommen worden. „Das Einzige, was man uns vorgeschlagen hat, war, doch die Förderung für Kunststofffenster in Anspruch zu nehmen“, ergänzt Pessl-Jaritz.

„Da zäumt man offensichtlich das Pferd von hinten auf.“ Für ihre Familie sei die Verkehrsbelastung eine massive Einschränkung der Lebensqualität, sagt die Wahl-Waidhofnerin. „Wir sind verzweifelt und sehr enttäuscht. Ich verstehe nicht, warum die Gemeinde hier nichts unternimmt.“

Stadtchef: Keine Maßnahmen notwendig

„Ein Verkehrssachverständiger hat sich hier 2016 die Lärmbelästigung angesehen und festgestellt, dass es keine wesentliche Veränderung der Lärmemission gibt, wenn das Tempo auf 50 km/h reduziert wird“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Bei einer Verkehrszählung 2018 sei dann ein Lkw-Anteil von sechs Prozent festgestellt worden. Eine Geschwindigkeitsmessung habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 km/h bei den Lkw und 67,9 km/h bei den Pkw ergeben.

„Da die durchschnittliche Geschwindigkeit hier also nur leicht überhöht ist, war es nicht notwendig, hier weitere straßenpolizeiliche Maßnahmen zu setzen“, sagt der Stadtchef. „Ich werde aber die Polizei weiter darauf hinweisen, ein Auge auf den Streckenabschnitt zu werfen.“ Für die Verkehrssicherheit der Fußgänger gebe es hier einen Gehsteig, fährt Krammer fort. Was die Radanbindung an die Innenstadt betrifft, so gebe es für den Straßenabschnitt bereits eine Grobplanung. Ein Radweg solle im Laufe der nächsten Jahre realisiert werden.

Unterschriftenliste gegen Schwerverkehr

Pessl-Jaritz reicht das nicht, sie hat nun selbst die Initiative ergriffen und sich mit den ebenfalls vom Verkehr geplagten Nachbarn zusammengetan. Eine Unterschriftenaktion wurde ins Leben gerufen. Gefordert wird Tempo 50 statt Tempo 70 im Ortsgebiet, Radarkontrollen, damit Höchstgeschwindigkeiten auch eingehalten werden, und eine Eindämmung des Nachtschwerverkehrs in ganz Waidhofen. „Es geht uns um mehr Sicherheit im Straßenverkehr, da-rum, dass unsere Kinder ungefährdet zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Und es geht um weniger Lärm und den Umweltschutz“, sagt Pessl-Jaritz.

„Wir sind aus der Stadt aufs Land gezogen und sind über die Verkehrspolitik hier schockiert“, sagt Pessl-Jaritz. Waidhofen nenne sich „Bio-Hauptstadt“, sei in Wirklichkeit aber eine „Autostadt“. „Das Problem ist, dass hier ein jeder mit dem Auto bis vor die Haustür fahren möchte. Man braucht nur am Dienstag oder Freitag in die Innenstadt zu schauen. Da fahren die Leute mit dem Auto bis direkt zum Wochenmarkt. Sogar die Sportler fahren hier mit dem Auto zum Sport. Es wird Zeit, dass in Waidhofen ein Umdenken stattfindet.“