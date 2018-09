Am Donnerstag der Vorwoche wurde Luchsweibchen Cleo in der Nähe des Gasthauses Grasberg gesichtet. Ein Spaziergänger nahm das mit ihrem Jungen aus dem Wildpark Buchenberg entlaufene Tier am Buchenberg gegen 18 Uhr in der Nähe des Gasthauses Grasberg wahr.

Das Luchsweibchen sei auf einer in den Wald hineinführenden Schotterstraße einige Meter vor ihm gestanden, berichtet der Mann, habe sich dann aber, als ein Auto vorbeifuhr, etwas in den Wald hineinbewegt. Dort sei das Tier dann stehen geblieben und habe den Eindringling beäugt. Das Junge war nicht zu sehen.

Nicht mehr im Eigentum des Tierparks

Seit vergangener Woche sind die Luchse nicht mehr im Eigentum des Tierparks Buchenberg. Sie gelten nun als Wildtiere und dürfen ohne behördlichen Bescheid nicht gefangen werden. Aus diesem Grund waren in der letzten Woche auch keine Teams mit Betäubungsgewehren im Einsatz.

Auf Grundlage eines Gutachtens des Luchsexperten Felix Knauer vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde an der Veterinärmedizinischen Universität Wien möchte man seitens der Stadt Waidhofen die Tiere aber dennoch einfangen.

Deshalb wird derzeit von der Behörde der Bescheid erlassen, dass die Luchse im Interesse der öffentlichen Sicherheit eingefangen werden dürfen. Sobald der Bescheid da sei, könnten auch wieder Köder in den Lebendfangfallen ausgelegt und je nach Verfügbarkeit Teams mit Betäubungsgewehren ausgeschickt werden, heißt es vonseiten des Magistrats.