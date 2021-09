Lukáš Vondráček gab am Freitag im Rahmen des Klangraums „Das neue Biedermeier“ ein Konzert mit Werken von Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana, Claude Debussy und Robert Schumann.

Unter dem Titel „Kreisleriana“ firmierte das Programm. Wer Lukáš Vondráček bei Klangraum-Konzerten zuvor schon erlebt hatte, war sicher von dessen einzigartiger Musizierkunst angezogen wieder Gast bei diesem einzigartigen Ereignis. Denn wie technisch erhaben und fein nuanciert dieser Tastentiger die Werke zu interpretieren und in neue Facetten aufzufächern versteht, das ist einzigartig, besonders und unbeschreiblich.

Er versteht es wie ein Besessener im besten Sinn, seine Anstrengungen auf die Spitze zu treiben, und weiß vom zartesten, seidenweich flüsternden Pianissimo in einem Moment in ein donnerndes Fortissimo zu kippen, wenn er dies der Musik so zuschreibt. Ein Hochamt der Klavierkunst, bei dem der Musikfreund gleichermaßen sprachlos und begeistert zurückbleibt, um sich nach dem letzten Stück zu Standing Ovations hochreißen zu lassen.

Musikfreunde können sich auf ein letztes Konzert der Reihe freuen. Am Sonntag, 26. September, kommt die in Bischkek geborene Katharina Konradi als die wohl erste aus Kirgistan stammende Sopranistin im Lied-, Konzert- und Opernfach weltweit mit Liedern von Schumann, Schubert, Richard Strauss und Mozart nach Waidhofen. Man darf gespannt sein.