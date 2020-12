Der Waidhofner Raphael Kößl wird am kommenden Samstag, 19. Dezember, 15 Uhr, beim Rathaus Waidhofen eine Mahnwache für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Elendslagern an der europäischen Südgrenze abhalten. „Wir in Österreich haben Platz“, sagt Kößl. „Währenddessen hausen aber zehntausende Menschen in Europa unter schrecklichen Bedingungen – Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend Schutz in Europa suchen.“ Das Elend dieser Menschen beruhe beinahe immer auch auf unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, hält Kößl fest. „Die Ausbeutung von Menschen und den natürlichen Ressourcen in ihren Herkunftsländern sind auch im Jahr 2020 die Normalität unserer globalisierten Welt. Unsere Lebensweise ist deren Fluchtursache.“

Dass schutzsuchende Menschen auf europäischem Boden in abgeriegelten Lagern im Dreck dahinvegetieren, hält Kößl für eine Schande Europas. Zehntausende Menschen in Österreich seien bereit, ihrer humanitären Pflicht nachzukommen und diese Menschen auf eigene Kosten aufzunehmen, dürften dies aber nicht. „Die Bundesregierung verhindert es und degradiert diese schutzsuchenden Menschen zu Menschen zweiter Klasse, sie spricht ihnen damit ihre Existenzberechtigung ab“, sagt Kößl. „Dabei haben wir Platz. Retten wir Leben. Holen wir so viele Menschen wie möglich aus diesen Elendslagern nach Österreich, damit sie Schutz, Perspektive und Zukunft finden.“