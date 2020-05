Für großen Aufruhr sorgte eine Aktion von bislang Unbekannten: Anonyme Aktivisten malten eigenmächtig zum 1. Mai – entsprechend der Tradition des „Maistrichs“ – einen Mehrzweckstreifen für den Radverkehr auf die Fahrbahn im Redtenbach, um ihrer Forderung nach einer Stärkung des Radverkehrs zwischen der Bachwirtsiedlung und der Innenstadt Ausdruck zu verleihen. Eine Welle an Leserbriefen an die NÖN folgte. Nun meldete sich auch die Radlobby zu der Aktion zu Wort.

„Das Ziehen einer Kalkspur entlang von Verkehrswegen im Frühling [...] ist in weiten Teilen Österreichs eine Tradition, um zwei liebende Personen zueinander zu führen. Am 1. Mai 2020 hat jemand die ‚Liebe‘ zwischen der Bachwirtsiedlung und der Stadt Waidhofen/Ybbs aufgedeckt und dabei die alte österreichische Tradition neu interpretiert“, schreibt die Radlobby in einer Aussendung. Die „künstlerische Umsetzung, die bereits nahezu verblasst“ sei, habe für viele Anrufe bei der Waidhofner Radlobby gesorgt.

„Die Diskussion sollte den Fokus nicht auf bereits verblasste Linien legen, sondern auf die Zukunft und den Schutz der Bevölkerung“, schreibt die Radlobby weiter. „Der skizzierte Mehrzweckstreifen auf der Fahrbahn in den Redtenbach weist darauf hin, wie dringend eine rad- und menschenfreundliche Lösung von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region in und um die Bachwirtsiedlung herbeigesehnt wird. Sehen wir es als Hilfeschrei!“, lautet der Appell der Radlobby. Die Aktion „Maistrich“ zeige eine gute Möglichkeit, den Wünschen der Bewohner rasch, kostengünstig und ohne Bodenverbauung nachzukommen. „Wir hoffen, dass diese auf zivilgesellschaftlicher Teilhabe basierende Initiative [...] auch vonseiten der Gemeindepolitik als Weckruf und Denkanstoß gesehen wird“, schreibt die Radlobby.

Bauarbeiten bei L93 im Mai wieder angelaufen

Bereits im Vorjahr starteten in der Bachwirtsiedlung umfassende Bauarbeiten. Unter anderem wurden dabei auch der Bau eines Radwegs zwischen der Bachwirtsiedlung und dem Haus „Forsterbach“ begonnen sowie die Erdbauarbeiten für den Radweg hergestellt. Im Mai dieses Jahres wurden die Arbeiten nun wieder aufgenommen. Im Bereich der Bachwirtsiedlung wird die Landesstraße L93 auf einer Länge von rund einem Kilometer generalsaniert und die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert. Dabei wird auch ein Geh- und Radweg in diesem Bereich errichtet, der mit einem begrünten Sicherheitsstreifen parallel zur Landesstraße verlaufen soll.

Die Gesamtkosten für den Ausbau der L93 belaufen sich auf 380.000 Euro und werden vom Land NÖ getragen. Die Kosten zur Errichtung des Geh- und Radweges in Höhe von 110.000 Euro übernimmt die Stadtgemeinde Waidhofen.