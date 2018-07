Offensichtlich über mehrere Monate hinweg fügte ein 45-jähriger Waidhofner seiner 46-jährigen Lebensgefährtin immer wieder Schläge am Körper zu und verletzte sie dadurch. Am Samstagvormittag wurde der Mann vom gemeinsamen Wohnort weggewiesen und es wurde ein Betretungsverbot zum Schutz vor Gewalt gegen ihn ausgesprochen.

Nachdem der 45-Jährige am Abend desselben Tages seine Lebensgefährtin telefonisch mit dem Umbringen bedroht hatte, wurde die Polizei eingeschaltet. Bei seiner Einvernahme auf der Polizeiinspektion Waidhofen machte der Mann keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete wegen Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr die Festnahme und Einlieferung in die Justizanstalt St. Pölten an.