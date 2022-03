Mann starb nach Sturz in Würstelbude: Prozess vertagt

Laut Zeugen war die Würstelbude in der Stadt am Abend des 30. Juli 2021 gut besucht. Der Alkohol floss in Strömen und sorgte für ausgelassene Stimmung, bis ein 56-Jähriger zu Boden fiel und von der Rettung versorgt werden musste. Ein 59-jähriger Deutscher soll ihn gestoßen haben und steht daher nun in St. Pölten vor dem Richter.

Der stark betrunkene Waidhofner erlitt durch den Sturz einen Schädelbruch, blutete aus den Ohren und starb wenige Tage später an einer Infektion im Krankenhaus.

Ob der Angeklagte ihn wirklich gestoßen hat, kann am ersten Prozesstag nicht geklärt werden. Der 59-Jährige gibt an, über 20 Spritzer getrunken zu haben und sich an nichts außer einen gewaltigen Kater erinnern zu können. Zeugen, die ebenfalls vor Ort waren, schildern den Vorfall teilweise sehr unterschiedlich. Auch von Streitigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Opfer ist die Rede.

Eine 35-jährige Frau soll nach dem Sturz gesagt haben, dass „Trinker-Kumpanen zusammenhalten müssen und sie den Angeklagten schon nicht verpfeifen werde“. Sie sitzt daher wegen Falschaussage ebenfalls auf der Anklagebank.

Der Richter vertagt die Verhandlung und will nächsten Monat weitere Zeugen befragen, um die unterschiedlichen Aussagen zu überprüfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden