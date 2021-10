NÖN: Sie haben zuletzt angekündigt, dass Sie bei der Gemeinderatswahl 2022 wieder für die Grünen als Spitzenkandidat ins Rennen gehen werden. Gibt es schon weitere Kandidaten?

Matthias Plankenbichler: Ja, die werden, wenn der Wahlkampf beginnt, vorgestellt.

Sie halten derzeit bei einem Mandat. Was ist das Wahlziel?

Plankenbichler: Wir bleiben bescheiden: Drinnen bleiben und verdoppeln.

Glauben Sie, dass eine Verdoppelung drinnen ist?

Plankenbichler: Ja natürlich. Von einem Mandat auf zwei, das ist realistisch. Wenn es mehr wird, freue ich mich.

Die Corona-Pandemie hat uns noch immer fest im Griff. Die Impf-Diskussion bestimmt derzeit die öffentliche Debatte. Wie stehen Sie zu dem Thema?

Plankenbichler: Ich bin geimpft, meine Frau ist geimpft und mein Kind wird geimpft, wenn es einen zugelassenen Impfstoff für Kinder gibt. Nur so lässt sich die Pandemie besiegen, alles andere wird nicht funktionieren. Je höher die Durchimpfungsrate ist, desto eher wird die Pandemie vorbei sein. Es gibt keinen anderen Weg heraus. Das ist nicht, wie wenn man an Jesus glaubt oder nicht. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Impfen hilft.

Wie bewerten Sie die kürzlich von der Regierung verhängten strengeren Auflagen für Ungeimpfte?

Plankenbichler: Für mich kommt dieser Plan zu spät. Man hat den Sommer wieder verschlafen und plötzlich war der Schulanfang da. Die Bundesregierung hätte schon früher Konzepte entwickeln müssen. Auch wenn der Gesundheitsminister ein Grüner ist, er hätte das mit dem Koalitionspartner auf bessere Füße stellen müssen. Um die Durchimpfungsrate zu erhöhen, muss man eine Impfpflicht einführen. Als österreichischer Staatsbürger hat man Rechte und Pflichten und dazu gehört, dass man seinen Nächsten schützt.

Sie sind nun seit viereinhalb Jahren als Einzelkämpfer im Gemeinderat vertreten. Wie ist es Ihnen als Quereinsteiger da bislang ergangen? Haben Sie Dinge erreicht, die Sie erreichen wollten?

Plankenbichler: Ich glaube schon. Die Erfolge sind halt relativ klein und werden gerne von anderen als Erfolge verkauft. Dass jetzt alle durch die Klimakrise mehr oder weniger grün sind, freut mich. Dass nun auch Rot und Schwarz begriffen haben, dass Umweltschutz wichtig ist, und sie Fahrradwege bauen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen setzen – wenn auch nicht in dem Maße, wie ich es mir wünsche – ist schön. Begriffen haben sie das aber auch dadurch, dass es die Grünen gibt.

Ein zentrales Anliegen von Ihnen im Wahlkampf 2017 war leistbarer Wohnraum für junge Leute. Wie schaut es da derzeit in Waidhofen aus? Ein Projekt „Junges Wohnen“ ist ja beim Lokalbahnhof im Entstehen.

Plankenbichler: In Waidhofen will man immer nur Flächen verbauen, siehe Schatzöd, siehe St. Georgen/Klaus. Das Projekt beim Lokalbahnhof ist gut, keine Frage, in den letzten vier Jahren ist hier aber zu wenig geschehen. Leistbares Wohnen ist nach wie vor ein großes Thema. Durch die Corona-Krise hat sich das verschärft. Es gibt jetzt noch weniger Leute, die sich ein Haus leisten können. Für Otto Normalverbraucher ist das nicht leistbar.

Ein weiterer Punkt von Ihnen im Walkampf 2017 war der Wunsch nach einer Nightline für junge Leute. Die gibt es noch nicht. Werden Sie das wieder forcieren?

Plankenbichler: Für eine Nightline bräuchte es die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden. Das wäre nach wie vor ein Thema. Aber Verkehrsstadtrat Leonhartsberger hat das nie in Erwägung gezogen. Was er jetzt genau gemacht hat als Verkehrsstadtrat, außer diesen Radpass jetzt, weiß ich eigentlich nicht. Auch bei der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt hätte ich mir gewünscht, dass er dafür ist. Die SPÖ hat sich zuletzt mal für eine Begegnungszone ausgesprochen, aber mehr Lebensqualität hätte das Ganze, wenn nur Radfahrer, Scooter-Fahrer und Fußgänger in die Innenstadt dürften.

Sie haben den Wunsch nach einer autofreien Innenstadt schon öfter deponiert – auch in Verbindung mit der Pflastersanierung.

Plankenbichler: Es kostet massiv Geld, dieses Pflaster immer wieder aufzureißen und neu zu machen. Hätte man nur Fahrräder, Scooter und Fußgänger in der Stadt, würde das hundert Jahre halten.

Vor der letzten Wahl lautete die Forderung der Grünen, die Innenstadt an Markttagen für den Pkw-Verkehr zu sperren. Mittlerweile wollen Sie aber ein komplettes Autoverbot?

Plankenbichler: Ja, weil es einfach mehr Lebensqualität bringt. Wenn einer mal ins Auto steigt, fährt er auch schon mal nach Amstetten oder Haid. Man muss aber schauen, dass die Einheimischen in die Innenstadt kommen. Das gelingt, wenn man die Lebensqualität hebt. Nun gibt es zwar neue Bänke, aber nur auf dem Gehsteig. Das muss man weiter forcieren, damit eine wunderschöne autofreie Innenstadt entsteht, mit Parkbänken und viel Grün. Was man jetzt gemacht hat, ist das Kleinste.

In den letzten Jahren hat sich in Sachen Mobilität viel getan in Waidhofen. Es gibt Dorfbusse, E-Scooter und Carsharing-Angebote.Radwege wurden geschaffen oder sind im Entstehen. Die Fahrzeiten auf der Rudolfsbahn wurden ausgeweitet und der Takt auf der Citybahn erhöht. Auf der anderen Seite wurde natürlich die Citybahn verkürzt. Wie bewerten Sie dieses Mobilitätsangebot?

Plankenbichler: Die Scooter sind tadellos. Das Carsharing wird aber nicht genutzt. Das ist nicht zukunftsfähig. Im ländlichen Raum wird man weiterhin ein Auto brauchen. Die Citybahn wurde leider gekürzt, aber dass sie jetzt jede halbe Stunde fährt, gefällt mir sehr gut. Negativ ist, dass es immer noch zu wenig Fahrradwege gibt, und die Radachse durch die Stadt ist für mich nicht existent. Außerdem müssen die Fahrradwege wirklich das ganze Jahr über befahren werden können. Das Rad muss den gleichen bzw. einen höheren Stellenwert als das Auto bekommen. Und dann muss noch der öffentliche Verkehr verbessert werden. Teilweise fahren die Citybusse zu Zeiten, wo es einfach nichts bringt.

Das Thema Klimaschutz ist ja das Paradethema der Grünen. In Waidhofen wurde vor einiger Zeit ein Klimamanifest verabschiedet. Wie sieht es da Ihrer Meinung nach mit der Umsetzung aus?

Plankenbichler: Die geht zu langsam. Beim Thema Mobilität könnte manches schneller gehen. Außerdem könnte man eine CO 2 -Bepreisung auf manche Sachen andenken. Man könnte sagen, wenn man in Waidhofen Haus baut, muss man eine Vergleichsfläche dafür hergeben. Das Klimamanifest ist lieb und enthält viele schöne Worte, aber wir müssen das auch in die Tat umsetzen, weil wir haben die Zeit nicht mehr.

Zum Thema Bodenverbrauch: In Kreilhof ist gerade, wenn auch mit einem Öko-Konzept hinterlegt, ein Wirtschaftspark im Entstehen. Wie stehen Sie zu diesem Projekt?

Plankenbichler: Der Wirtschaftspark macht für mich Sinn. Dadurch entstehen Arbeitsplätze und wir haben keine Betonwüste. Auf die Fläche passt das auch hin. Wir brauchen schon Wirtschaft hier, von Luft und Liebe kann man nicht leben.

Und wie stehen Sie zu dem Siedlungsprojekt am Hochfeld?

Plankenbichler: Das ist in der Stadt. Bei einem Konzept, bei dem in die Höhe gebaut wird und wo Leute komprimiert wohnen, kann ich nicht dagegen sein. Ich bin Realist, ich umarme nicht nur Bäume.

Wie ist derzeit die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien. Zeichnet sich der Wahlkampf schon ab?

Plankenbichler: Die Zusammenarbeit ist nun etwas zurückhaltender als am Anfang. Man merkt schon, dass die Messer gewetzt werden und sich alle in Stellung bringen – ich allerdings noch nicht so wirklich.

Unter dem Motto „Gut gedacht. Gemeinsam gemacht“ haben Sie zuletzt mit den anderen Parteien – mit Ausnahme der Liste FUFU – vor dem neuen Ybbs-Badeplatz für ein Foto posiert. Da entsteht doch der Eindruck, dass die Zusammenarbeit gut ist.

Plankenbichler: Ich war für diesen Badeplatz. Es ist gut, dass das Ybbs-Ufer zugänglich gemacht wird und wenn etwas dringend ist, dann gehört das gemacht. Das haben wir gemeinsam umgesetzt – bis auf die SPÖ. Warum die am Foto ist, weiß ich nicht. Wenn ich mich der Stimme enthalte, heißt das ja, ich bin nicht dafür. Klar, der Bürgermeister hat an diesem Tag im Gemeinderat seine Macht demonstriert und sicher hätten wir auch alle nein sagen können. Aber wenn eine Sache gut ist, dann stimme ich dafür. Mir geht es ja nicht um Parteipolitik, sondern darum, was das Beste für Waidhofen ist.