MFG-Stadträte Durst und Schwentner: „Gegen die Bevormundung“

Mit 17,1 Prozent der Wählerstimmen wurde die impfkritische MFG bei der Gemeinderatswahl im Jänner auf Anhieb drittstärkste Kraft. Die neue Partei, die entstanden ist, um den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung etwas entgegenzusetzen, ist nun mit sieben Mandataren im Waidhofner Stadtparlament vertreten. Dazu kommen zwei Stadtsenatssitze. Diese besetzen Wolfgang Durst und Sonja Schwentner.

Durst ist als Stadtrat für IT und interne Beschaffung zuständig. Als technischer Beschaffer beim Bundesheer ist ihm der Tätigkeitsbereich nicht fremd. Nichtsdestotrotz hätte er lieber die Sportagenden übernommen. „Dass ich die nicht bekommen werde, war mir schon klar, da man da viel in der Öffentlichkeit steht“, sagt er. „Jetzt habe ich ein Ressort, das der Öffentlichkeit entzogen ist. Das passt für mich aber auch. Schließlich habe ich hier Vorwissen.“ Nicht böse ist er darüber, dass trotz IT-Agenden der Glasfaserausbau nicht in sein Ressort fällt. „So viele Gesellschaften, wie es da mittlerweile gibt und für die die Stadt haftet, da bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe.“

Erste Baustelle: Tierpark Buchenberg

Sonja Schwentner ist als Stadträtin für Tourismus, Chancengleichheit und Fairness zuständig. Auch die Fair-Trade-Agenden fallen in ihr Ressort. „Es geht jetzt einmal darum, Themen zu sammeln und diese dann im Ausschuss gemeinsam zu behandeln“, sagt sie. Dass im Tourismusbereich mittlerweile die meisten Zuständigkeiten bei den Ybbstaler Alpen und nicht mehr bei der Gemeinde liegen, ist der Neo-Stadträtin bewusst. Eine erste Baustelle habe sich für sie in den ersten Gesprächen im Ausschuss mit dem Tierpark Buchenberg aber bereits herauskristallisiert.

Chancengleichheit und Fairness möchte Schwentner in allen Bereichen des Lebens umgesetzt wissen. „Für mich bedeutet das auch eine Gleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften“, stellt die MFG-Politikerin klar. Bürgernähe ist Schwentner ein großes Anliegen. „Mein politischer Stil ist nicht die Bevormundung von anderen“, sagt sie. „Ich möchte nicht meine Vorstellungen über andere stülpen.“

Zur MFG hat beide Neo-Stadträte die Corona-Politik der Regierung gebracht. „Ich war immer politisch interessiert und habe die Entstehung der MFG mitverfolgt“, sagt Durst. „Ich habe mir gedacht, das könnte etwas anderes sein, und habe Kontakt aufgenommen.“ Als Nummer eins in Waidhofen zu kandidieren, habe er ursprünglich aber nicht vorgehabt. „Letztendlich hat sich aber herauskristallisiert, dass es sonst keiner machen wird“, sagt Durst. Auch Schwentner war auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat und stieß in Gesprächen am Wochenmarkt auf die MFG.

Die sieben Mandatare, die die MFG nun im Waidhofner Gemeinderat vertreten, sind durch die Bank Polit-Quereinsteiger, die sich erst gefunden haben. „Mir war wichtig, dass da nicht mein Freundeskreis in den Gemeinderat einzieht, wie das bei anderen Parteien der Fall ist“, hält Durst fest. „Es geht schließlich um die Sache.“ Im Gemeinderat wolle man mitgehen, wenn die Sache gut sei. Ihren ersten Ausschuss haben beide MFG-Stadträte bereits geleitet. „Nun geht es einmal darum, Fuß in der Gemeindepolitik zu fassen“, sagt Durst.

Auf die Frage, welchen politischen Parteien sie vor der Existenz der MFG bei Wahlen ihre Stimmen gegeben haben, antwortet Durst: „Ich bin ein Mischwähler, wobei ich immer gegen absolute Mehrheiten bin.“ Schwentner sagt: „Die Partei, die ich bislang immer gewählt habe, hat sich mittlerweile um 180 Grad gedreht.“

