In einer luxuriösen Besetzung wird am Sonntag in der Filialkirche St. Ägyd ein in Vergessenheit geratenes Instrument, das Baryton, wieder wachgeküsst: Maddalena Del Gobbo ist weltweit die einzige Gambistin, die solistisch bei der renommierten Deutsche Grammophon unter Vertrag ist. Sie hat bereits drei Alben veröffentlicht, zuletzt „Maddalena and the Prince“, erschienen im Juli 2019.

Ihr zur Seite steht Tamas Varga, Solocellist der Wiener Philharmoniker. Auch die Viola ist prominent besetzt, Robert Bauerstatter ist Stimmführer der Bratschengruppe in der Wiener Staatsoper.