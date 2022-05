Moderne Polizeiinspektion feierlich eröffnet

Werbung

Dass Gut Ding Weile braucht, trifft auf die Polizeiinspektion Waidhofen gleich in zweifacher Hinsicht zu. Das betonte Inspektionskommandant Gerald Eslitzbichler in seiner Ansprache anlässlich der Eröffnung der neuen modernen In spektion in der Färbergasse 2. Denn einerseits wurde zwei Jahrzehnte lang um Sanierung oder Neubau und den Standort gefeilscht und das Projekt geistig vom historischen Bau am Graben zur Stadthaltestelle der Bahn hin- und hergeschoben, um schließlich am neuen Standort in der Färbergasse zu landen. Andererseits sind seit dem Bezug des von der Familie Mayrhofer gebauten und dem Innenministerium vermieteten Hauses am 27. Mai 2020 gut 23 Monate vergangen, bevor Corona eine große Eröffnungsfeier zugelassen hat.

23 Polizisten und acht Polizistinnen sind der Dienststelle zugewiesen, die Eslitzbichler von seinen Vorgängern Peter Herzog, Josef Kronsteiner und Manfred Großsteiner im November 2017 übernommen hat.

Das Protokoll der Feier im Kristallsaal quoll vor Prominenz über. Bezirkspolizeikommandant Horst Schmutzer moderierte den Festakt, zu dem unter vielen anderen Landespolizeidirektor Franz Popp, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, Landtagspräsident Karl Wilfing sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gekommen waren.

Als vorbildlich bezeichnete Popp die Aufklärungsquote des Waidhofner Teams: „An die 70 Prozent im Vergleich zu der europaweit schon herausragenden österreichweiten Quote von 55,3 Prozent.“

