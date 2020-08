Der Mohrenkopf im Stadtwappen sorgte zuletzt für Aufregung, nachdem ein Waidhofner Zweitwohnsitzer gegenüber dem Gemeinderat sein Befremden darüber ausgedrückt hatte. In Zeiten der „Black Lives Matter“-Bewegung sei ein offener Diskurs darüber, wie zeitgemäß eine derartige Darstellung sei, wünschenswert, meinte der Mann.

In dieselbe Kerbe schlägt Rassismusforscherin Dina Yanni. Seit zwei Jahren lebt die Politikwissenschaftlerin nun in Waidhofen, der Mohrenkopf im Stadtwappen hat auch sie irritiert. Anlässlich der nun aufgeflammten Diskussion hat sie sich mit einem Mail an den Waidhofner Gemeinderat gewandt, in dem sie sich dafür ausspricht, das Stadtwappen aufarbeiten zu lassen.

Das übergeordnete Ziel sei dabei nicht „Political Correctness“, sondern die Realisierung eines gleichberechtigten Miteinanders auf Augenhöhe, meint Yanni. Dazu gehöre auch die Absage an eine herabwürdigende Symbolik. Der Diskriminierungsgehalt des „Mohren“ sei wissenschaftlicher Common Sense, hält die Rassismusforscherin fest. „Rassismus ist ein globales System der Ungleichheit und Benachteiligung, das in Österreich wie in ganz Europa durch seine koloniale Geschichte erklärt wird. Und auch, wenn Österreich selbst keine Kolonialmacht gewesen ist, hat die Habsburgermonarchie den europäischen Kolonialismus doch unterstützt und davon profitiert.“

Unwissenheit über rassistische Symbole

Da die Kolonialzeit in Österreich nie aufgearbeitet worden sei, herrsche über ihre Symbolik Unwissenheit. Dazu gehöre, so die Politologin, auch der Mohrenkopf. „Der Mohr wird als legitime Darstellungsweise in den Raum gestellt. Das wäre so, als wäre das Hakenkreuz weiterhin ein gerne verwendetes Symbol, mit dem Hinweis, es sei historisch und nicht böse gemeint. Wer auf die Forderung, die Symbolik des Mohren zu überdenken, mit dem Argument der Verharmlosung argumentiert, kennt seine Geschichte nicht.“

Eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus sei in Österreich nie erfolgt, bemängelt die Rassismusforscherin weiter. Rassismus werde hier mit dem Nationalsozialismus, der Apartheid oder Polizeigewalt in den USA gleichgesetzt, Fremdenhass als Probleme eines „rechten Rands“ verortet. „Rassismus kommt aber aus der Mitte der Gesellschaft und ist im eigenen Alltag und Umfeld zu finden“, stellt Yanni klar.

NOEN Der Mohr im Waidhofner Stadtwappen ist in den Fokus gerückt.

Ziel in Waidhofen müsse es sein, die eigene Geschichte kritisch aufzuarbeiten und die gesamte Bevölkerung dabei einzubeziehen. „Denn nur wer seine Geschichte kennt, kann für die Zukunft richtige Entscheidungen treffen“, sagt Yanni und plädiert für den Einsatz einer unabhängigen, externen, interdisziplinären und in aktuelle Forschung eingebundenen Historikerkommission. „Wenn ein paar weiße Männer entscheiden, dass sie kein Rassismusproblem haben, dann ist das nicht nur undemokratisch, sondern spiegelt auch eine Unkenntnis des Zeitgeistes.“ Mohrenbilder würden im Jahr 2020 nicht mehr akzeptiert, sagt sie und verweist unter anderem auf die Mohren-Apotheke in Wien. Diese sei durch Druck via Social Media in die Knie gezwungen worden. Wenn man in Waidhofen in Sachen Mohrenkopf jetzt nicht aktiv werde, drohe ein derartiger Imageschaden auch der Stadt.

„Wir sollten schwarzen Menschen signalisieren, dass wir ihre historische und aktuelle Bürde erkennen, Empathie dafür haben, Verantwortung übernehmen und unsere Solidarität anbieten“, sagt Yanni. Im Zuge von „Black Lives Matter“ sei nun der richtige Zeitpunkt dafür. Waidhofen könne sich hier als visionärer Vorreiter positionieren.