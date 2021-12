Monika Fuchsluger ist neue Bezirksbäuerin

Da Gerlinde Hirtenlehner als Bezirksbäuerin aus privaten Gründen ihr Amt zur Verfügung stellte, lud der Verein „Die Bäuerinnen im Bezirk Waidhofen“ am Donnerstag, 2. Dezember, zur außerordentlichen Generalversammlung, die Pandemie-bedingt über Zoom abgehalten wurde. Hirtenlehner, die weiterhin die Funktion der Kammerobmann-Stellvertreterin sowie der Ortsbäuerin ausüben wird, konnte als Ehrengäste Kammerobmann Mario Wührer, Kammersekretär Gottfried Losbichler, Bauernbund-Obmann und Landtagsabgeordneten Anton Kasser, Bäuerinnenberaterin Barbara Hobiger und Landesbäuerin-Stellvertreterin für das Mostviertel Eva Hagl-Lechner begrüßen. Nach den Grußworten der Ehrengäste ließ die scheidende Bezirksbäuerin mittels PowerPoint-Präsentation die vergangenen zwei Jahre ihrer Amtszeit Revue passieren. Trotz der bekannten Umstände fanden sich einige Gelegenheiten, wie zum Beispiel Ausflüge, Wanderungen, Schultütenaktion oder ein Weltrekordversuch, um die Gemeinschaft und die Aufgaben des Vereins zu leben.

Für die Wahl übernahm Kammerobmann Mario Wührer den Vorsitz. Die Wahl erfolgte bereits vorab mittels Briefwahl. Von 101 Stimmberechtigten wurden 91 Stimmen abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von über 90 %. Monika Fuchsluger wurde einstimmig zur Bezirksbäuerin gewählt, als neue Stellvertreterin steht ihr Brigitte Edinger aus St. Georgen in der Klaus zur Seite, da auch die bisherige Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Esther Heij-Helmel aus ihrer Funktion ausschied. Monika Fuchsluger ist seit September 2020 Gemeindebäuerin in Windhag und hat drei Kinder. Die neue Stellvertreterin Brigitte Edinger ist Gemeindebäuerin in St. Georgen/Klaus und ebenfalls Mutter von drei Kindern.

Bernadette Haselsteiner bleibt weiterhin Kassierin und Michaela Lueger Schriftführerin. Abschließend bedankten sich der Kammerobmann und der Vereinsvorstand bei den scheidenden Bäuerinnenfunktionärinnen mit Blumengrüßen und wünschten den Neugewählten alles Gute.

Bewusstsein beim Konsumenten schaffen

Die NÖN sprach mit der neuen Bezirksbäuerin über ihre persönliche Beziehung zur Landwirtschaft und ihr Engagement im Verein. Fuchsluger wuchs auf einem Bauernhof in Ybbsitz auf, die Entscheidung, selbst Landwirtin zu werden, fiel aber erst später: „Mit 17 hab ich meinen Mann kennengelernt, mit 21 bin ich bei ihm eingezogen und das Leben mit einer Landwirtschaft hat mir gleich sehr gut gefallen.“ In den ersten Jahren blieb neben dem Hof und der Familie wenig Zeit für andere Dinge, aber nachdem ihre Kinder etwas älter waren und immer mehr Gleichaltrige und Freundinnen begannen, sich im Verein „Bäuerinnen im Bezirk Waidhofen“ zu engagieren, trat Fuchsluger 2019 ebenfalls bei. Nach nur einem Jahr trat ihre Vorgängerin als Gemeindebäuerin von Windhag zurück und Fuchsluger übernahm diese Position. Ein Jahr später kam nun auch schon die Wahl zur Bezirksbäuerin.

Eines ihrer zentralen Anliegen ist die Vermittlung zwischen Konsumenten und Landwirtschaft. „Die Leute haben oft ein falsches Bild von der Landwirtschaft, deshalb ist Konsumenteninformation so wichtig“, erklärt die Landwirtin. „Wir wollen darüber aufklären, wie wertvoll die Lebensmittel sind, die von regionalen Bauern produziert werden. Damit können wir Bewusstsein beim Konsumenten schaffen und die Überlebenschancen für die Landwirtschaft steigern.“